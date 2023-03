Platinette è stabile: "W la vita". Le prime foto dopo l’ictus

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, a due settimane dall’ictus, pubblica su Instagram un aggiornamento delle proprie condizioni di salute: “In piedi e da solo per la prima volta dopo 15 giorni!!”.

Il celebre showman condivide un carosello di fotografie affiancate dall’hashtag #wlavita, tranquillizzando così i propri follower che l’avevano visto ancora a letto dopo il post pubblicato ieri, 27 marzo 2023.

Le immagini diffuse sui social lo ritraggono in piedi mentre guarda fuori dalla finestra dell’ospedale in cui è stato ricoverato. La fase di riabilitazione sembra dare i suoi frutti, mentre numerosi fan, amici e colleghi gli augurano una pronta guarigione. Tra i commenti compaiono la cantante Orietta Berti e l’attore Francesco Arca.

Le condizioni dell’opinionista, conduttore televisivo e radiofonico, appaiono stabili e il percorso di ripresa lascia intravedere uno spiraglio di luce. Al momento del malore, infatti, Platinette è stato ricoverato in maniera tempestiva, garantendo l’inizio immediato delle terapie.

Durante i giorni in ospedale, il celebre conduttore mantiene aggiornati i propri fan in ogni fase del ricovero e pubblica persino una foto della piccola Kiri, un cagnolino di colore nero che: “Posso vedere, per ora, solo dalla finestra, chiusa, mentre scorrazza nel prato davanti all’ospedale”, scrive l’artista.

Le pubblicazioni precedenti mostrano come negli ultimi tempi, Mauro Coruzzi, avesse preferito dedicarsi maggiormente ai propri interessi personali, come la musica, descrivendo in un video la passione per il vinile, tornato ampiamente di moda e che prossimamente potrà tornare a far suonare sul suo amato giradischi.