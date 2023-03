Platinette colpito da ictus, l’annuncio choc dell’agente

Colpito da ictus ischemico lo scorso 14 marzo, il celebre e poliedrico showman Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è ricoverato in ospedale in condizioni stabili. A rivelarlo è il suo agente, che all’Ansa ha spiegato:

Martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti.

Sull’accaduto, l’agente ha tenuto a mantenere il massimo riserbo fino a diagnosi certa. Da qui, la scelta di rivelare solo a tre giorni di distanza il malore improvviso e la corsa in ospedale. Così come la volontà di non rilasciare, al momento, ulteriori dettagli.

Originario di Langhirano, in provincia di Parma, Mauro Coruzzi ha compiuto 67 anni lo scoro 4 novembre. Nella sua infinita carriera, vissuta spesso e volentieri nei panni di Platinette, è conduttore radiofonico e televisivo, opinionista, giudice, scrittore, attore, doppiatore e cantante, con anche due apparizioni al Festival di Sanremo. Il suo personaggio ha esordito in tv sul palco del Maurizio Costanzo Show.

Le ultime apparizioni sul piccolo schermo, dopo la scelta di dedicare maggiore tempo al privato e la riduzione di ospitate e presenze, Platinette le ha fatte proprio per onorare la memoria di Maurizio Costanzo, scomparso a fine febbraio e a cui era legatissimo. Come quella su RaiUno a La vita in diretta, in cui ha ricordato così il giornalista e presentatore:

Maurizio è stato quello che più di chiunque altro ha capito che in me c’era, o ci poteva essere dell’altro. E mi ha prima cortesemente invitato, poi imposto, di cambiare. Non necessariamente l’immagine, ma di tornare a essere Mauro.

Nell’ultimo post affidato ai social, invece, Platinette si circonda di musica, per intrattenere e presentare ai propri follower Instagram l’ultimo acquisto: un giradischi bluetooth su cui girano i dischi di Marcella Bella e Dionne Warwick.