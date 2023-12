Platinette di nuovo in ospedale: "L’anno più pericoloso della mia vita"

Platinette è di nuovo in ospedale. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore il quale, in un video postato su Instagram, ha raccontato ai fan le sue condizioni di salute.

“Ho terminato il percorso di riabilitazione post ictus con un intervento chirurgico che mi ha piazzato vicino al cuore uno strumento in grado di rilevare eventuali aritmie. Lo considero un cadeau alla fine dell’anno più pericoloso della mia vita”, ha scritto sotto al video Mauro Coruzzi, vero nome dello showman, spiegando i motivi di questo ricovero, il secondo del 2023 dopo quello che aveva seguito il suo ictus ischemico dello scorso marzo.

Tra le foto condivise, anche una parte della cartella clinica, sulla quale si leggono le motivazioni dell’operazione. E sono moltissimi i commenti di supporto dei fan, tra i quali troviamo anche Monica Leofreddi, che lascia dei cuori rossi, e Pamela Prati, che scrive: “Tesoro”.

“Mi sono sentito come bloccato in un fermo immagine, paralizzato dall’incapacità e dalla sorpresa di non riuscire ad avere reazione alcuna”, aveva detto Platinette alla Gazzetta di Parma nel mese di marzo, dopo il primo ricovero.

“Solo quando ti senti in mezzo ad un mare di guai, è la tua spinta che diventa una marcia in più a farti risalire in superficie, la sola che farà la differenza”, aveva continuato. “Non permettete che vi sia strappata via la speranza, per voi, per chi vi sta vicino, per un dopo che può solo migliorare”.