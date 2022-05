Grandi notizie per i nostalgici degli Anni ’80: torna Dirty Dancing! In lavorazione il prequel del film cult che nel 1987 ha segnato un’era. Ma le novità non finiscono qui, infatti, Jennifer Gray interpreterà di nuovo i panni della timida ma determinata Frances Houseman.

L’annuncio ufficiale al Cinemacon di Las Vegas, durante la presentazione della compagnia di intrattenimento americana Lionsgat. Nel corso dell’evento, una proiezione dei filmati originali di Dirty Dancing con una voce fuori campo che annuncia: “Jennifer Gray tornerà al Kellerman Resort (resort di lusso di Catskills, dove è stato ambientato il film) nel prossimo capitolo”. Ma per conoscere altri dettagli bisogna avere pazienza.

Nel frattempo, i fan di tutto il mondo si sfideranno a passi di danza, imitando l’intramontabile passo a due sotto le note di “(I’ve Had) The Time of My Life”. Il brano, nonché colonna sonora della pellicola, vinse l’Oscar ed il Golden Globe. I due interpreti della canzone, Bill Medley e Jennifer Warnes, si aggiudicarono un Grammy Award come miglior duetto.

Noi tutti sappiamo che “Nessuno può mettere Baby in un angolo”, ed infatti anche in questa nuova stagione il personaggio dell’allora diciasettenne tornerà. Ma non sarà accompagnata dal suo grande amore e maestro di ballo Johnny Castle, interpretato dall’attore Patrick Swayze scomparso nel 2009 a causa di un tumore al pancreas.

Nel frattempo, Gray impegnata anche sulla sceneggiatura della produzione, commenta alla rivista statunitense People:

“So nel mio cuore, che mi piacerebbe dare ai fan o a un pubblico giovane e nuovo un’esperienza che non replicherebbe mai quella, ma che ha lo stesso tipo di basi”.

E voi siete pronti a tuffarvi nel passato in chiave moderna? Noi si!