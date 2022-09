"Non sapete chi sono io!" il principino George ai compagni di classe

Quest’anno il principino George e sua sorella minore Charlotte hanno iniziato a frequentare una nuova scuola, la prestigiosa Lambrook School, ma il passaggio a questo nuovo istituto, dopo aver frequentato per anni la Thomas’s Battersea, non sembra essere stato così indolore. Infatti il bambino sta avendo difficoltà di adattamento, soprattutto perché gli altri compagni di classe non accetterebbero la sua presenza di buon grado e non lascerebbero scappare occasione per farglielo notare.

Secondo i suoi compagni di classe, il figlio del futuro re, William, e della moglie Kate Middleton, viene trattato in modo diverso dagli insegnanti che lo agevolano in tutti i modi, suscitando di conseguenza l’antipatia degli altri bambini. Per questo lo emarginano dalle attività extra scolastiche, non lo invitano alle feste e gli raccontano in continuazione di quanto siano divertenti le tantissime attività alle quali loro possono partecipare e che sono invece vietate al piccolo George. Il bambino, però, non si è perso d’animo ed è subito passato al contrattacco.

Sembra, infatti, che ad uno dei suoi compagni di classe George abbia detto di stare molto attento perché suo padre William è il futuro re della Gran Bretagna, quindi non c’è molto da scherzare. Se da un lato sicuramente è apprezzabile lo spirito battagliero con il quale il bambino ha contrastato i bulli, dall’altro certamente non è un atteggiamento in linea con gli insegnamenti di mamma Kate Middleton, che da sempre è molto attenta a responsabilizzare il bambino sui suoi futuri doveri e incarichi, anche se cerca di fargli vivere una vita il più possibile normale.