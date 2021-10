Propaganda Live, anticipazioni e ospiti della puntata del 15 ottobre

Il 15 ottobre torna il consueto appuntamento del venerdì di La7 con Propaganda Live, programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Diego Bianchi, conosciuto anche come Zoro. Accanto a lui, come sempre, ci sono gli ospiti fissi: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Ma, come al solito, la puntata è ricca di rubriche, reportage, interviste e, soprattutto, ospiti.

Tra questi il Professor Giorgio Parisi, che ha appena ricevuto il Premio Nobel per la Fisica. Bianchi intervista poi la rockstar Patti Smith, che parla della sua visione del mondo attraverso la musica, del tanto sperato ritorno ai concerti live e dell’importanza del voto nel suo Paese, gli Stati Uniti. In studio anche lo scrittore Roberto Saviano e il disegnatore israeliano Asaf Hanuka: i due hanno lavorato insieme a Sono ancora vivo, un graphic novel in cui per la prima volta l’autore di Gomorra parla di sé stesso.

Presenza fissa di Propaganda Live sono anche i servizi di Andrea Pennacchi e il monologo dell’attore Valerio Aprea. Immancabile anche l’appuntamento con la satira di Makkox, che commenta i fatti principali della settimana. Spazio, come di consueto, anche alla musica, con l’esibizione della band Lora and The Stalker.

Nel corso delle puntate non possono mancare anche i reportage di Diego Bianchi, che si occupa ogni settimana di una tematica che ha fatto particolarmente discutere. In questo caso parla delle proteste dei manifestanti contro il Green Pass, che sono scesi in piazza sabato 9 ottobre portandosi dietro, però, un’ondata di violenza culminata con la devastazione della sede della Cgil di Roma. Inoltre, Zoro racconta anche la campagna elettorale che precede i ballottaggi delle elezioni amministrative che si sono tenute il 2 e il 3 ottobre: in particolare, il servizio riguarderà i candidati di Torino e Roma.