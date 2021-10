Nella prima serata del primo ottobre torna su La7 Propaganda Live, arrivato ormai alla sua quinta stagione. Condotto da Diego Bianchi (noto anche come Zoro), il programma di approfondimento politico e di attualità propone reportage, inchieste, interviste, spesso declinate in chiave ironica e satirica. Sulle pagine social della trasmissione sono stati annunciati i tanti ospiti che saranno in studio per commentare le notizie e i servizi.

Tra questi ci sono Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, e Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma. Il primo si è recentemente espresso più volte sulla controversa questione dell’obbligo dei Green Pass, dichiarando l’assoluta necessità del vaccino per fare in modo che l’Italia esca dallo stato di emergenza. In studio con Bianchi sono anche tre attori: Valerio Aprea, Antonella Attili e Andrea Pennacchi, che hanno più volte portato i loro monologhi sul palco di Propaganda Live, dove sono ospiti fissi.

Spazio anche alla musica, con i Casino Royale, gruppo formatosi nel 1987, he nel 2020 ha pubblicato l’ultimo album, Quarantine Scenario, in cui raccontano il periodo di quarantena che tutto il mondo ha vissuto a causa della pandemia. Altra presenza confermata è quella dei Karma B, il duo di drag queen composto da Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo, che con le loro esibizioni hanno calcato palchi di tutto il mondo e, successivamente, sono sbarcati in tv in moltissimi programmi. Tra i loro spettacoli teatrali più conosciuti ci sono A qualcuno piace Karma, Dive Divine e Ostriche e caffè americano, al fianco di Sandra Milo.