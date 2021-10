Massimo Giletti torna su La7 mercoledì 13 ottobre 2021 con la terza puntata di Non è l’Arena. Durante il programma, come sempre, la fanno da padrone gli approfondimenti e le inchieste sui maggiori temi di attualità, sulle vicende della politica e sugli scandali italiani. Il tutto discusso come da tradizione del format dal conduttore e da una serie di ospiti sempre diversi.

In questo appuntamento Non è l’Arena racconta la vicenda dell’assalto alla sede della CGIL da parte dei manifestanti no-vax e no-green pass. Giletti pone delle domande chiave: chi guidava la manifestazione, chi era presente e c’era una regia dietro alle violenze? E poi, chi è Giuliano Castellino, leader del partito Forza Nuova arrestato per la guerriglia a Roma.

Altro tema trattato in trasmissione è quello dello scandalo sullo smaltimento dei rifiuti tossici in Toscana. Il conduttore, parlando con gli amministratori locali prova a far luce sulla vicenda, interpellando anche i principali protagonisti. Tra questi il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il consigliere regionale del Pd Andrea Pieroni, la sindaca di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda e l’ex direttore dell’associazione conciatori Piero Maccanti.

In studio sono presenti anche Carlo Taormina, Gianluigi Paragone, Luca Telese, Sandra Amurri, Francesco Storace, la vicequestore Nunzia Schilirò. Il programma, in diretta a partire dalle 21.15, si può seguire anche in live streaming e successivamente in streaming on-demand sul sito La7.it.