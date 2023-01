Taylor Mega è oggi una delle influencer più note e apprezzate del settore, come confermano anche i suoi guadagni, che sono davvero da capogiro. É stata lei stessa a parlarne apertamente ai microfoni di Mattino 5: “Per un post le aziende possono arrivare a pagare da 8 a 40 mila euro. Poi tutto dipende dai contenuti, se si tratta di una foto o di un video. Le cifre, però, sono più o meno quelle”.

Numeri certamente importanti, che non possono che fare sensazione, anche se, a suo dire, questo non vale per tutte le sue colleghe. Proprio per questo chi vorrebbe emularla dovrebbe agire con cautela.

Anzi, anche per una come lei riuscire a emergere non è stato semplice: “Io facevo anche tre lavori per cercare di guadagnare di più. Non è che diventi influencer e arrivano i soldi a valanga, inizialmente devi investire. Adesso con le attività che faccio sui social investo su altre aziende”.

Ora sono tante le giovani donne che riescono a ottenere popolarità e guadagni anche importanti, al punto tale da arrivare a cambiare vita, attraverso una piattaforma come OnlyFans, ma questo non vale per Taylor Mega, che ha fatto una scelta di tipo differente: “Non vendo le mie foto su una piattaforma privata, faccio pubblicità su Instagram. Oltre a questo ho anche delle aziende, ho un centro estetico a Milano, un’applicazione di fitness che permette ai clienti di allenarsi con me” – ha concluso.