Taylor Swift ha ricevuto una laurea honoris causa dalla New York University (NYU), una delle università più prestigiose al mondo. La cantautrice, seppur giovanissima (1989), è stata insignita del titolo di dottoressa in Belle arti, in virtù del suo florido lavoro artistico svolto durante la sua carriera da solista (relativamente breve soltanto per un discorso anagrafico). Durante la cerimonia di consegna dei diplomi allo Yankee Stadium, mercoledì 18 maggio, ha tenuto un discorso motivazionale a tutti i laureandi classe 2022.

“L’ultima volta che sono stata in uno stadio di queste dimensioni, stavo ballando con i tacchi e indossavo un body luccicante. Questo outfit è molto più comodo”, ha ironizzato la popstar una volta chiamata sul palco.

All’inizio del 2022, Swift era stata oggetto di studio di un corso semestrale alla NYU, per gli studenti che desideravano lavorare nell’industria musicale. “Vorrei dire a tutti voi di essere orgogliosi per quello che avete fatto. Oggi lasciate l’università per andare nel mondo a scoprire quello che il futuro riserva per voi. E così farò anche io“, ha dichiarato la cantante.

A Taylor Swift, come ha ricordato, non piace dire alla gente quello che dovrebbe (o non dovrebbe) fare. Con le sue parole, quindi, ha cercato di motivare gli studenti, condividendo alcuni “trucchi di vita” che ha imparato sulla sua pelle nel corso degli anni. Uno dei quali è stato: