Si è “mimetizzato” in una comitiva di anziani ed è riuscito a raggiungere la Versilia. Reinhard Doring Falkenberg, 76 anni, si è unito ad una gita di pensionati in visita a Forte dei Marmi: l’uomo, in realtà, è un ex nazista, latitante da ben 16 anni. Su di lui pendevano accuse gravissime, e risultava ricercato in Cile.

Falkenberg, infatti, negli Anni ’70 è stato uno dei capi della cosiddetta Colonia Dignidan, un gruppo di nazisti rifugiati proprio nel Paese sudamericano dopo la fuga dalla Germania. Qui, durante il regime di Pinochet, i membri di questo gruppo torturavano, violentavano e facevano perdere le tracce di chiunque fosse considerato un oppositore. Quando, nel 2005, il Cile ha disposto un processo per condannare gli orrori perpetrati dalla Colonia, l’uomo è scappato e nessuno ha più saputo dove si trovasse.

Dopo 16 anni, pare che Falkenberg fosse assolutamente certo di essere scampato al suo destino, tanto che in Toscana si è presentato con i suoi documenti d’identità, che ha mostrato alla reception dell’albergo in cui alloggiava. Nessuno si è allarmato, fino a che la polizia di Forte dei Marmi ha proceduto con la registrazione di tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città: a quel punto gli agenti hanno notato che l’uomo si trovava nell’elenco dei ricercati in Cile.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente provveduto ad arrestarlo, e ora l’uomo si trova sotto la custodia cautelare del giudice di Firenze. La Corte d’Appello del capoluogo toscano dovrà poi prendere i giusti provvedimenti per assicurare l’ex nazista alla giustizia, e dovrà prendere una decisione riguardo l’estradizione che il Cile ha richiesto.