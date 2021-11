Nella prima serata di La7, il 4 novembre torna come ogni giovedì Piazzapulita, il programma di attualità e politica condotto da Corrado Formigli. Come ogni settimana la trasmissione tratta dei fatti più importanti e più discussi del momento, con il commento dei numerosi ospiti in studio.

Argomento principale è il cambiamento climatico, emergenza di cui si è ampiamente discusso durante il G20 che si è tenuto a Roma e che i grandi del mondo stanno affrontando nuovamente al Cop26 di Glasgow. Tema caldo è, ancora una volta, anche il Green Pass: non si fermano infatti le proteste in tutta Italia contro l’obbligo del certificato vaccinale, ma allo stesso tempo a Trieste, dove il movimento ha avuto origine, si sta registrando un preoccupante aumento dei contagi da Covid-19. Questo fenomeno è certamente legato agli assembramenti che si sono verificati nelle piazze, tanto da portare il prefetto a vietare le manifestazioni in città fino al 31 dicembre.

Tra gli ospiti di Formigli ci sono Gianluigi Paragone, Senatore e candidato sindaco per la città di Milano alle elezioni amministrative dell’ottobre 2021, il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti, i giornalisti Paolo Mieli, Alessandra Sardoni e Stefano Zurlo. Inoltre, in studio intervengono Sergio Abrignani, immunologo dell’Università di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico, Tomaso Montanari, storico dell’arte , la ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini e l’architetto e designer Mario Cucinella.

Immancabile, poi, la rubrica PiazzaSelvaggia curata da Selvaggia Lucarelli, in cui la giornalista discute dei fatti di attualità più significativi della settimana. Come di consueto interviene anche Stefano Massini, con uno dei suoi racconti.