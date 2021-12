Roberto Valbuzzi, papà per la seconda volta: l’annuncio su Instagram fa impazzire i fan

Nuovo bebè in arrivo in casa Valbuzzi. La notizia arriva proprio da Roberto, lo chef giudice di Cortesie per gli ospiti , da sempre considerato il sex symbol di Real Time. La famiglia si allarga: lui e la moglie diventeranno genitori per la seconda volta.

È su Instagram che Roberto annuncia ufficialmente la novità, pubblicando una fotografia che lo ritrae insieme alla prima figlia (Alisea, nata il 3 gennaio 2020) e alla moglie, l’attrice, modella e indossatrice Eleonora Laurito.

Nell’immagine, la famiglia si mostra sorridente. Lui ha una mano appoggiata sulla pancia di lei, segno di ciò che ha poi confermato nella didascalia del post: “Yes du gusti is meglio che one… another little chef is growing up!” (Sì, due gusti è meglio che uno… un altro piccolo chef sta crescendo!).

Immediatamente sono esplosi migliaia di commenti da parte dei follower. Tantissimi auguri e felicitazioni per la coppia, tra i quali quello del giudice bon ton di Cortesie per gli ospiti, Csaba dalla Zorza, che ha scritto “Congratulazioni dalla zia Csaba” aggiungendo un cuore per la bella notizia. Fra le congratulazioni, poi, compaiono anche quelle di Benedetta Parodi – conduttrice del programma di pasticceria amatoriale Bake Off Italia, in onda su Real Time – che si unisce alla felicità del post con tre cuori per i futuri genitori.

È ancora presto per poter conoscere il sesso del bambino. Anche nella fotografia, la pancia di Eleonora Laurito è appena accennata, segno del fatto che, probabilmente, si trova ancora ai primi mesi di gravidanza. Ma Roberto Valbuzzi non ha resistito e ha voluto comunicare subito al mondo la loro gioia, ricevendo immediatamente i complimenti dei fan.