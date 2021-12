Il dolcissimo augurio di Rocío Muñoz Morales per i 6 anni della figlia Luna

Per il sesto compleanno della figlia Luna, Rocío Muñoz Morales ha condiviso un video sul suo profilo Instagram con un dolcissimo messaggio di auguri dedicato alla piccola.

“Sei anni fa, la mia vita cambiava nel modo più incredibile che io potessi mai immaginare, un amore che non ha parole per poterlo spiegare. Auguri amore mio meraviglioso, grazie per avermi reso invincibile” scrive l’attrice, come didascalia di un tenero video in cui lei e Luna ballano insieme, tenendosi per le mani.

La bambina, nata dall’unione di Morales e Raul Bova, è nata il 3 dicembre del 2015. A settembre, l’attore aveva pubblicato una fotografia su Instagram che lo ritraeva proprio insieme a lei. “Momenti semplici, che ti aprono il cuore. Buona domenica”, aveva scritto accanto all’immagine.

I genitori hanno anche un’altra bambina, Alma, nata nel 2018. I due si sono conosciuti sul set del film Immaturi – Il viaggio, nel quale hanno recitato insieme. Si sono piaciuti immediatamente e, oggi, hanno una splendida famiglia allargata. Bova, infatti, ha altri due figli maschi nati dal precedente matrimonio con Chiara Giordano.

Durante un’intervista per Il Corriere della Sera, l’attore raccontò qualcosa sulla loro vita quotidiana: “Le bambine sono ancora molto piccole, hanno necessità più fisiche, quotidiane. Mi godo il loro sguardo. I più grandi, che tendo a considerare ancora dei bambini, svicolano un po’. A loro devo stare dietro senza farmi notare. È giusto che affrontino da soli la vita, ma io ci sono per sorreggerli”.

Rocío Muñoz Morales, invece, non perde occasione per fare delle dediche alle sue bambine, soprattutto per Luna, che sta ormai crescendo a vista d’occhio. A tal proposito, di recente, aveva condiviso uno scatto della piccola su Instagram, scrivendo per lei queste parole: “Piccole donne crescono… Ogni volta che ti guardo, è un’emozione Luna mia. Che tu sia una donna fiera di te, completa, altruista e piena di valori. Che tu sia felice… Ma soprattutto che tu non perda mai questo sorriso pieno di purezza. Me lo auguro con tutto il cuore”.