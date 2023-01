Ospite di Francesca Fialdini a Da Noi… a ruota libera, Sabrina Salerno ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita. A 19 anni la cantante era già in vetta alle classifiche e nella trasmissione ha ricordato i più grandi successi della sua carriera, come i singoli della italo-disco Sexy Girl e Boys (Summertime Love), conosciuti ampiamente in tutta Europa. La showgirl è entrata nel dettaglio anche riguardo alle difficoltà di quei primi anni di carriera. Nel corso dell’intervista non sono mancate infatti inedite rivelazioni, ma nemmeno momenti toccanti in cui si è aperta sulla sua sfera privata.

Ai microfoni di Rai 1, l’artista ha rivelato:

Agli esordi, avevo vicino una persona che cercava di manipolarmi. Agli inizi della mia carriera avevo vicino una persona che ha creduto in me, alla quale devo comunque dire grazie, tuttavia cercava di condizionarmi, mi voleva rendere incapace di intendere e di volere, era un genio del male.

Sabrina Salerno, adottando uno sguardo più universale ha poi aggiunto:

Questo capita a tanti dell’ambiente dello spettacolo, soprattutto quando si è giovanissimi.

La showgirl ha quindi spiegato:

Tuttavia, in sette anni ho saputo ricostruire tutto e sono riuscita a riprendermi un patrimonio (umano e professionale) che mi era stato sottratto. La giustizia è stata un po’ lenta, nel mondo dello spettacolo le leggi sono un po’ obsolete, poco chiare.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, Salerno si è concentrata su suo figlio, Luca Maria Monti. A Fialdini ha detto: