Britney Spears compie quarant’anni e festeggia il suo compleanno (e la ritrovata libertà) con un viaggio in California, insieme al futuro marito Sam Asghari. Proprio quest’ultimo le ha fatto su Instagram una dedica molto dolce, a corredo di un video che li vede abbracciati e pronti a partire.

“Ti chiamo leonessa perché amo la tua instancabile forza. Sono ispirato dal tuo cuore pieno d’amore e celebro il tuo sorriso che illumina il mio mondo. Il tuo compleanno è ogni giorno mia regina”, ha scritto sul suo profilo social il personal trainer e attore di origini iraniane.

Per Britney questo è un compleanno molto importante, non solo perché la popstar statunitense entra negli “anta”, ma anche perché arriva in un momento speciale, quando Britney ha riacquistato la sua libertà e può, – per la prima volta dopo più di dieci anni – partire senza restrizioni di sorta. Proprio per celebrare questa giornata speciale, Sam ha organizzato per la sua futura moglie tre bellissime sorprese. Tra queste ci sono un mazzo enorme di rose, una torta a forma di B e perfino i fuochi d’artificio.

Britney Spears e Sam Asghari sono insieme dal 2016, da quando si sono conosciuti sul set del videoclip del singolo dell’artista Slumber Party, e da quel momento vivono felicemente la loro storia d’amore. Il 12 settembre lui le ha chiesto di sposarlo e lei, manco a dirlo, ha risposto di sì. Britney, ora, è tornata libera dopo tredici anni: il tribunale di Los Angeles, infatti, ha revocato la custodia legale che consentiva al padre Jamie di gestire il suo patrimonio.

La popstar, dunque, è tornata ad avere il controllo sui propri conti – il suo patrimonio è stimato a 60 milioni di dollari – e, soprattutto, sulla propria libertà.