La famiglia di Sam Asghari al matrimonio con Britney Spears

Grandi assenti al “matrimonio del secolo“, quello fra Britney Spears e Sam Asghari, che si è celebrato il 9 giugno 2022, i familiari della popstar. Per ovvie ragioni, legate al controllo legale che la famiglia ha esercitato sulla cantante di Baby One More Time per 13 anni, i genitori – Lynne e Jamie Spears – non sono stati invitati. Così come la sorella minore, Jamie Lynn.

Una parte di famiglia però c’era: quella dei parenti da parte dello sposo. A destare l’interesse dei fan è stata soprattutto una foto in particolare, che ritrare le sorelle e la madre di Asghari. Il motivo? In questo scatto non si riconosce quale sia la mamma fra di loro: sembrano tutte giovanissime.

Come riportato da Novella 2000, infatti, secondo molti utenti del web, sarebbe impossibile distinguere la madre di Sam Asghari dalle sue sorelle. Tra i commenti di un tweet si legge: “La madre di Sam è uguale alle sue sorelle, oh mio Dio“, oppure “Davvero, non riesco a capire chi sia la madre“. Ma secondo il fan account che ha postato l’immagine, la mamma sarebbe la terza partendo da sinistra.

Qualcuno ha sostenuto inoltre che i futuri figli della coppia avranno dei geni di prima qualità, anche se per il momento le notizie a riguardo non sono delle migliori. Solo un mese prima del loro giorno speciale, infatti, i due avevano annunciato di aver perso il bambino di cui Britney era incinta, a causa di un aborto spontaneo.

Alle nozze a Thousand Oaks (in California) hanno preso parte oltre 60 ospiti, tra cui personalità di spicco dello showbiz, come Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore e Donatella Versace (clicca qui per leggere come queste star hanno reso l’evento iconico).