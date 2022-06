Alle nozze di Britney Spears e Sam Asghari, il 9 giugno 2022, oltre a qualcuno che ha cercato di fare irruzione (il suo primo ex marito, Jason Alexander), hanno partecipato tanti ospiti, tra cui anche Madonna.Il fatto ha suscitato molto clamore, non solo per l’iconica presenza di due regine del pop, ma anche perché le due si sono sambiate un bacio. Come si può vedere dalle foto circolate sui social.

Questo episodio ci riporta inevitabilmente indietro al 2003, quando agli MTV Video Music Awards Lady Ciccone, da sempre amante della provocazione, dopo l’esibizione in Like A Virgin e Hollywood aveva baciato davanti a tutti la cantante di Toxic.La vicenda aveva avuto una rilevanza mediatica straordinaria, non solo per il fatto (in sè rivoluzionario all’epoca), ma anche per le reazioni di Justin Timberlake. Lui era infatti il fidanzato della cantante durante quel periodo. Un momento che è passato alla storia, tanto che nel 2021 lo scatto di quel celebre momento è stato messo all’asta come NFT. (Un Non-Fungible Token, che indica un bene non replicabile e non sostituibile perché contrassegnato da una marca digitale, dotata di un certificato di autenticità e unicità. Con un solo e unico proprietario digitale).

Come ha confermato Vogue Magazine, Britney Spears si quindi è sposata con il compagno Asghari. I due hanno di recente perso un bambino a causa di un aborto spontaneo. La cerimonia pare si sia tenuta nella villa californiana della pop star, a Thousand Oaks. Alle nozze nessuno della famiglia della sposa pare fosse presente, tranne il fratello Bryan, che secondo le indiscrezioni ha accompagnato la star all’altare.