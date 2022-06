Donatella Versace lo ha definito “il matrimonio del secolo“; Madonna ha rifatto un gesto che già nel 2003 aveva scritto la storia del pop (il bacio); il suo primo marito, Jason Alexander, voleva fare irruzione alla cerimonia per rovinarla. Si parla solo delle nozze di Britney Spears con Sam Asghari, un evento già di per sé destinato a rimanere negli annali, perché arriva dopo la fine del periodo di conservatorship e il ritorno alla libertà della star. Ma non solo. Sono stati anche gli invitati e gli amici degli sposi a rendere l’evento indimenticabile.

Ebbene sì, perché se in un unico luogo riunisci Britney Spears, Madonna, Donatella Versace, Paris Hilton, Selena Gomez e Drew Barrymore, puoi star certo che qualcosa di magico accade. E infatti, è subito diventato virale su internet – e già iconico – il video delle amiche della sposa, che cantano e ballano sulle note di Vogue, il brano del 1990 con cui la Ciccone vendette più di sei milioni di copie.

“Ladies with an attitude, Fellas that were in the mood, Don’t just stand there, let’s get to it, Strike a pose, there’s nothing to it, Vogue“: il ballo su questa parte della storica canzone divenne all’epoca un vero e proprio fenomeno di costume, il vogueing: uno stile di danza allora molto diffuso nei locali gay degli Stati Uniti, che consiste nell’imitare le pose plastiche delle modelle e dei modelli che appaiono sul noto magazine di moda.

E così, le superstar hanno celebrato la felicità e la libertà dell’amica, che da tanto non appariva così radiosa.