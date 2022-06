Britney Spears ha finalmente coronato il suo sogno e il 9 giugno 2022 è convolata a nozze con Sam Asghari. Alla cerimonia nella villa californiana di Thousand Oaks di proprietà della cantante, erano presenti amici e colleghi dello showbiz, tra cui Madonna, Paris Hilton, Donatella Versace, Selena Gomez e Drew Barrymore.

Ma tra gli oltre 60 invitati alle nozze, la famiglia della star era assente, nessuno di loro è stato invitato, compresi ovviamente i genitori, Lynne e Jamie Spears. Non è certo un mistero che dopo i lunghi anni passati sotto la tutela legale del padre tra la voce di Baby One More Time e i suoi parenti non corra buon sangue, anzi.

Nonostante questo, e anche se non è stata invitata alle nozze, la mamma della cantante, Lynne Spears ha voluto commentare il grande giorno della figlia. Sotto un suo post Instagram della star, ha scritto:

“Sei così radiosa e felice. Il tuo matrimonio è il matrimonio da ‘Sogno’! E farlo a casa tua lo rende così speciale e romantico. Sono così felice per te! Ti amo”.

“Mio padre potrebbe avere anche iniziato la conservatorship 13 anni fa, ma quello che la gente non sa è che è stata mia madre a dargli l’idea in origine. Non riavrò mai indietro quegli anni, mi ha segretamente rovinato la vita”, aveva detto a novembre 2021 Britney Spears in un post e a leggere ora quelle parole, si capisce meglio il perché nessuno di loro fosse presente al nozze.