Tiziano Ferro omaggia Mango: ecco il video di Bella d'estate

Tiziano Ferro rende omaggio a Mango e lo fa in un video dove canta la celebre Bella d’estate. Nella clip il cantautore di latina ha interpretato il testo che l’artista, scomparso nel 2014, aveva scritto insieme a Lucio Dalla. La voce di Ti scatterò una foto ha pubblicato il lavoro sul suo profilo Instagram ufficiale e l’ha presentato con queste parole:

“Non è un singolo. Solo la voglia di celebrare un artista e la sua immortale poesia”.

Nella didascalia Tiziano ha fatto anche sapere di aver curato personalmente le riprese, la regia e il montaggio del video. Il brano è estratto dal primo album di cover firmato dal cantante intitolato Accetto miracoli: l’esperienza degli altri uscito il 6 novembre 2020.

Questa nuova versione ha immediatamente fatto il pieno di like e commenti. Tra questi spiccano quelli di Orietta Berti e Sandra Milo, la prima ha risposto con nove cuori, la seconda ha scritto:

“Che bello svegliarsi e guardare il tuo video mentre si fa colazione. Mi hai fatto scordare persino di bere il caffè, ormai si è freddato ma chi se ne frega. Sono stata letteralmente rapita dalle immagini e poi sei uno dei pochi – diciamo pure l’unico – che riesce a non farmi rimpiangere gli originali quando interpreta dei grandi classici tributando gli onori che meritano i grandi artisti indimenticati e indimenticabili. Grazie per questo bel regalo che hai fatto a tutti!”.

L’album di cover è nato a seguito della partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2020, dove reinterpretava brani come Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Ferro venne contattato dal format I Love My Radio, progetto che voleva celebrare i 45 anni del sistema radiofonico italiano, per registrare una cover in studio: come primo brano l’artista inviò la propria versione di Bella d’estate di Mango che allora fu sostituita con Perdere l’amore di Ranieri. Dopo questa esperienza Ferro decise di incidere ulteriori cover, selezionandone oltre dieci originariamente incise tra gli anni settanta e i primi anni duemila.