Sandra Milo, reduce dal suo 90esimo compleanno, celebrato nella giornata di sabato 11 marzo 2023, ha pubblicato su Instagram una serie di scatti realizzati per lo speciale della rivista Flewid dedicato al Pride Month, dal titolo Abbraccia te stesso, la più grande rivoluzione. L’attrice ha voluto condividere con tutti i suoi follower alcuni momenti dello shooting fotografico incentrato sulla rappresentazione intersezionale, lanciando sui social un importante messaggio di inclusività.

“A me sembra normale perché rivoluzione è qualcosa che si evolve, che segue l’esigenza dei tempi”, si legge nella didascalia del post pubblicato oggi, 9 giugno 2023, in cui la conduttrice televisiva ha spiegato le intenzioni che si celano dietro il concept del magazine: “Arriva quando è giusto che avvenga un grande cambiamento”.

Il cambiamento è naturale, fa parte della vita. Il cambiamento non si può arrestare, è già in atto. La società si è evoluta, si è fatta trovare pronta ad accoglierlo così come dovrebbe fare una certa classe politica.

Le sue parole rappresentano un vero e proprio inno all’amore in ogni sua forma che, al suo interno, racchiude anche il punto di vista della star televisiva in merito alla capacità di accogliere i cambiamenti in atto nella società odierna: “Non si deve aver paura dell’amore”.

L’amore è la forza più grande del mondo e possederla è un privilegio, ma bisogna imparare ad amare correttamente, mettendosi in ascolto dei bisogni dell’altro, curando il benessere di ogni individuo e non solo di quelli in cui ci si riconosce, consentendo a ogni forma di amore di esprimersi liberamente (…), garantendo il diritto all’inclusività.

Nel 2021, inoltre, Sandra Milo si era pronunciata a favore del DDL Zan, dichiarandosi contraria alla decisione del Vaticano di non benedire le coppie omosessuali. Lo scorso anno è stata eletta anche madrina del 36esimo Lovers Film Festival, una manifestazione cinematografica che si concentra sulle tematiche della comunità LGBTQ+.

“Non permettete a nessuno di farvi sentire il peso della disuguaglianza”, ha concluso l’attrice di Giulietta degli spiriti nella didascalia del post, sottolineando quanto abbia a cuore i diritti civili: “Non ci sono differenze ma solo particolarità che ci rendono unici, pur essendo simili gli uni con gli altri”.