Sandra Milo, l'ultimo saluto nella camera ardente, domani i funerali

Nella giornata di oggi, in Campidoglio, è stata allestita la camera ardente per Sandra Milo, che ci ha lasciato ieri 29 gennaio 2024. Tantissime le persone, amici, colleghi e semplici cittadini, che sono accorse per un ultimo saluto: in prima linea gli amati figli dell’attrice, Ciro e Azzurra De Lollis e Debora Ergas, e subito dopo molti personaggi dello spettacolo, come Caterina Balivo, Alberto Matano e tanti altri.

Sempre in Campidoglio, la figlia Debora Ergas ha voluto omaggiare Sandra Milo con parole commosse e piene di sentimento: “Mia madre è stata prima di tutto una madre, una donna libera, una grande testa – ha detto ai presenti -. Mia mamma ha sempre condiviso tutto: gioie, dolori, ascese, insuccessi, perché nella vita ci sono anche quelli. Ha pagato sempre in prima persona per i suoi errori. E non si è mai vantata delle sue conquiste. Il cinema a volte la ha osannata, a volte l’ha dimenticata, così come altri ambiti artistici, ma noi sappiamo che lei ha seminato solo amore, generosità. Se ne è andata da questo mondo senza neanche una casa di proprietà, perché ha sempre donato quello che ha guadagnato a chi ne aveva più bisogno”.

I funerali di Sandra Milo, la musa di Fellini, si terranno domani, 31 gennaio nella chiesa degli Artisti (Basilica della Santa Maria in Montesanto) a Roma, alle ore 12:00, nella stessa dove hanno avuto luogo i funerali di Michela Murgia, Maurizio Costanzo e Gina Lollobrigida. Per l’ultimo saluto all’attrice i figli, in comune accordo, hanno deciso di rispettare uno dei desideri della madre, scegliendo per il suo ultimo viaggio un abito di bianco come una sposa, uno dei suoi vestiti preferiti “Anche se molto sexy – afferma Debora Ergas – perché anche a novant’anni, diceva sempre, una donna se vuole può conquistare gli uomini”.