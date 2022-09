Sara Manfuso, le accuse di falsità e la minaccia di lasciare il Gf Vip

Momenti di tensione al Grande Fratello per Sara Manfuso. Le prime difficoltà quando entra in studio la fidanzata di Luca Salatino e tra le righe afferma che Manfuso, oltre ad aver spronato Elenoire Ferruzzi a fare un passo oltre con il suo fidanzato Luca, parla alle spalle dei vari concorrenti. L’opinionista, incalzata anche in studio da Sonia Bruganelli, non è riuscita a difendersi al meglio. Proprio con la signora Bonolis sembra che i rapporti saranno molto tesi, perché più volte ha lanciato frecciatine, ad esempio per il fatto che il marito Andrea Romano non è stato rieletto in Parlamento.

La brutta serata per Sara Manfuso però non finisce qui, infatti in un secondo momento viene mostrato un video in cui la donna sparla di Ginevra Lamborghini con Elenoire Ferruzzi e Giaele. Naturalmente l’ereditiera ci resta male. Sara Manfuso cerca di rimediare affermando che lei appare falsa a causa del montaggio che è stato fatto della clip, e che in realtà lei è una donna con una grande testa e di conseguenza capirà che la sua non è falsità. Un tentativo di addolcire la pillola amara?

Le difficoltà non finiscono qui, perché Sara Manfuso a questo punto sbotta e minaccia di lasciare il programma e accusa la produzione di volerle far fare una brutta figura attraverso montaggi che riprendono solo alcuni spezzoni delle sue affermazioni. Insomma Sara Manfuso vorrebbe proteggere la sua immagine di donna contemporaneamente bella e intelligente, come lei stessa si definisce. Nei momenti di tensione afferma di avere sbagliato ad entrare nella casa e che non le va di apparire un’arpia.