And Just Like That… è il sequel di Sex and the City, la leggendaria serie tv sulle vite sentimentali di quattro amiche newyorkesi. La differenza tra le due è sostanzialmente una: manca l’iconica Samantha Jones. Questo perché la sua interprete, Kim Catrall, non ha voluto prenderne parte. La vicenda è stata oggetto di chiacchiere per via del feudo che si sarebbe creato con Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) che, in attesa della seconda stagione del revival HBO, è tornata a parlare del “caso”.

Nel corso di un’intervista esclusiva con l’Hollywood Reporter, l’attrice ha riconosciuto come “sia molto difficile parlare della situazione con Kim“. Ma di come di fronte alle accuse di Cattrall, lei si sia sentita in dovere di fare alcune puntualizzazioni.

Secondo Parker, tutto sarebbe iniziato nel 2017, quando era in programma un terzo film di Sex and the City. Questo tuttavia non venne mai girato, a causa delle richieste contrattuali che Cattrall fece alla Warner Bros. Kim avrebbe voluto il via libera per un film con lei protagonista, slegato da SATC. I produttori, però, non accettarono mai la proposta. Così i rapporti avevano iniziato a inasprirsi.

Parker ha chiaramente riconosciuto il ruolo fondamentale che Cattrall ha giocato per il successo enorme della serie e dei film di Sex and the City, ma ha aggiunto:

“Non le abbiamo chiesto di far parte di And Just Like That perché aveva ampiamente chiarito che non era qualcosa che volesse fare, e noi non ci sentivamo più a nostro agio. Se parli pubblicamente di qualcosa suggerendo che quello è un posto in cui non vorresti essere, con una persona con cui non vorresti stare, arrivi a un’età in cui dici, ‘Ok, lo abbiamo capito.'”

Kim Cattrall aveva infatti iniziato a criticare pubblicamente Sarah Jessica Parker, accusandola di essersi comportata in modo crudele nei suoi confronti durante le riprese dello show di Darren Star, sostenendo addirittura che le due non fossero mai state realmente amiche.

In merito a ciò Parker ha commentato: