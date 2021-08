Scarlett Johansson mamma bis: è nato Cosmo

Scarlett Johansson è di nuovo mamma. L’attrice ha dato alla luce il suo secondo figlio, Cosmo. A dare l’annuncio della nascita è stato il padre del bimbo, Colin Jost, marito dell’attrice dal 2020. “Ok, ok, abbiamo avuto un bambino. Il suo nome è Cosmo. Lo amiamo molto“, ha scritto in un breve post su Instagram l’attore.

Johansson aveva già avuto una figlia di nome Rose Dorothy dal giornalista Romain Dauriac, con cui è stata sposata tra il 2014 e il 2016. Durante la gravidanza ha mantenuto un profilo molto basso, tanto che non tutti sapevano che fosse incinta. A giugno 2021 l’attrice aveva disertato alcuni impegni legati a Black Widow, il suo ultimo film di cui è anche produttrice.

Vi raccomandiamo... Scarlett Johansson presenta il suo nuovo film Black Widow

Scarlett e Colin si sono conosciuti nel 2006 e dopo tre anni di frequentazioni, nel 2020 si sono sposati. Anche lui è un attore ma è conosciuto soprattutto come autore e sceneggiatore del Saturday Night Show. Per Scarlett è il terzo marito: il primo è stato Ryan Reynolds e il secondo Romain Dauriac.

Classe 1984, Scarlett Ingrid Johansson, è tra le attrici di Hollywood più amate e seguite di sempre, ha ricevuto numerosi riconoscimenti durante la sua carriera. Dalle nomination ai Golden Globe per La ragazza con l’orecchino di perla fino alla candidatura al premio Oscar per Jojo Rabbit. Nel 2011 ha vinto un Tony Award per il suo ruolo nello spettacolo Uno sguardo dal ponte, venendo candidata anche ai Drama Desk Award. Dal 2010 al 2021 ha ricoperto il ruolo di Natasha Romanoff / Vedova Nera nei film del Marvel Cinematic Universe.