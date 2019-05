I segnaposto per la comunione fai da te sono un’idea originale non solo per risparmiare un po’ sull’organizzazione della cerimonia ma anche per personalizzare con colori e temi questo indispensabile elemento della tavola.

Il segnaposto è utile sia se si opta per un classico pranzo o una cena seduti, sia per un ricevimento a buffet: è, infatti, ideale affinché le persone non perdano il loro posto ai tavoli nel momento in cui si alzano a prendere piatti e bicchieri.

La comunione, il sacramento che avvicina bambini e ragazzi all’eucarestia, è senz’altro un momento importante per i piccoli tra gli 8 e i 10 anni. Senza sminuire la sacralità di questo passo, però, i segnaposto per la comunione fai da te possono essere allegri e colorati, in tema con le decorazioni e la torta. I festeggiati, del resto, sono pur sempre dei bambini.

Divertitevi a scegliere con loro il segnaposto per la comunione fai da te più adatto e – perché no – a realizzarlo insieme.