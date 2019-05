Primavera stagione di cerimonie e di lunghe riflessioni: scegliere come vestirsi per una comunione, infatti, così come per un matrimonio o un battesimo, può creare mille dubbi e incertezze, sia alle mamme che alle invitate.

L’outfit perfetto da cerimonia, in entrambi i casi, deve tener conto del rito officiato in chiesa, che prevede abiti e scarpe né troppo appariscenti né troppo scollati: lunghezze midi per i vestiti, sandali dosati con parsimonia e spalle preferibilmente coperte.

Eppure questo non significa che non si possa essere in linea con le tendenze della moda Primavera-Estate 2019, sia per quanto riguarda i modelli che i colori.

Ecco i consigli della redazione per aiutare mamme e invitate a decidere come vestirsi per una comunione.

Come vestirsi per una comunione: idee per mamme

Outfit rigoroso per le mamme classiche

Di Max Mara l’abito in georgette di pura seta, con colletto alla coreana e gonna ampia con taglio in vita. Le maniche raglan sono completate con polsini alti al fondo. Design dal gusto squisitamente classico e nuance indiscutibilmente chic per le décolleté in suede blu notte proposte da Tod’s. La punta a mandorla rende il modello confortevole da calzare e dona slancio alla silhouette. Due tracolle rimovibili per la borsa a mano Diffusione Tessile, uno sfizioso must con chiusura metallica a clutch. Qui per acquistare su Diffusione Tessile.

Il tailleur delle mamme glamour

Impeccabile taglio sartoriale per il blazer e i pantaloni a gamba larga di Gabriela Hearst in lana intrecciata con fili di seta e lino per una maggiore profondità di trama e colore. La giacca ha revers che si trasformano in lunghi lacci da incrociare e avvolgere intorno alla vita. Perfetti con la minibag in stampa cavallino di By Far che richiama il rosa antico del completo. Ai piedi, classiche perfette anche le più classiche delle décolleté.

Giallo e floreale per le mamme sprint

È di Diane von Furstenberg il modello giallo dal taglio fluido in leggera viscosa con motivo floreale nero. Femminile sia con sandali alti che con un paio di ciabattine in pelle. Il consiglio della redazione è di abbinare gli smaglianti sandali di Dries Van Noten in pelle a stampa rettile lilla, con tacco alto squadrato e maxi fascia che cinge trasversalmente il collo del piede con sottile fibbia alla caviglia in marrone a contrasto. Si può completare l’outfit con la Faye di Chloé in versione mini in pelle nera e pelle scamosciata .

Come vestirsi per una comunione: idee per invitate

Per le invitate patite di scarpe

Focus sui piedi per l’outfit composto dal semplice vestito di Zara in rosa antico con scollo a v incrociato e maniche corte impreziosito dal dettaglio di vita elasticizzata all’interno con arricciature e fiocco e dalle mule di Brock Collection realizzati in blush canvas e ricoperti di perline applicate a mano e incastonati su un tacco scultoreo a gattino. In spalla la borsa mini di Salar di color argento in pell effetto pelle di coccodrillo goffrata.

Passione pois per invitate cool

L’abito di Ganni combina la linea femminile delle maniche a palloncino e dello scollo a V con una giocosa fantasia a mini pois. Realizzato in viscosa crêpe dal tatto leggero e fresco si accompagna con sandali verde acqua di Jacquemus e la handbag sferica di Verdi ispirata alle tradizionali borse in mochila, intrecciata con metallo dorato filigranato.

Effortless chic le invitate in ruggine

Il modello scampanato in chiffon in stampa floreale di Mango ha scollo a V incrociato e maniche corte scampanate. Il fiocco in vita può essere sostituito con una cintura di pelle. Si abbina con mule a punta in pelle di lucertola avorio di Rejina Pyo che riprendono i classici stivali da cowboy, caratterizzati da tacchi di legno scultoreo. Ton sur ton con la stampa floreale dell’abito la borsetta di H&M con perline ricamate a mano.