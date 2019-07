Sandali cuoio: come si abbinano

I sandali cuoio sono un evergreen versatile e pratico: hanno una allure super chic che si declina in modi diversi a seconda degli abbinamenti. Ne esistono di modelli con tacco alto, medio e flat, ma anche con la zeppa.

Tra le scarpe della moda Primavera-Estate 2019 proposte dai brand e dagli stilisti ci sono le soluzioni adatte per create outfit casual, da portare in ufficio o al mare, da indossare in look perfetti per l’aperitivo con le amiche e per cerimonie informali.

Dalla redazione, qualche tip per imparare come si abbinano alla perfezione i sandali cuoio.

Come abbinare i sandali cuoio con tacco alto

Outfit informale per l’ufficio, perfetto anche se si rimane fuori per l’aperitivo, la blusa di L’Autre Chose in seta morbida rosa antico con collo alla coreana abbinata ai jeans cinque tasche cropped taglio slim e vita media di Mango. Ai piedi i sandali di cuoio con con tacco sottile di 11 cm e allacciatura tramite cinturino alla caviglia e fibbia di Diffusione Tessile. Acquista ora

Sandali di cuoio con la zeppa

Un look fresco, ideale per giornate di vacanza al mare? Il minidress di cotone bianco di Anine Bing dal design svasato da portare con le zeppe di Michael Kors con plateau altissimo in sughero e cinturini incrociati in pelle che si allacciano attorno alla caviglia (acquista ora). La borsa proposta da See by Chloé è un secchiello con tracolla effetto scamosciato e coulisse.

Tacco medio: come abbinare i sandali di cuoio

Casual chic la t-shirt monospalla in jersey di cotone stretch di Max Mara, con manica corta e volume dritto. Si porta con la gonna midi H&M in tessuto plissettato a vita alta e i sandali di Salvatore Ferragamo con comodo tacco basso e impreziositi da un morsetto dorato su ogni cinturino in pelle marrone chiaro.

Sandali flat, come abbinarli

Una serata con le amiche, nelle calde estati cittadini si affronta alla perfezione con il maxi abito fluido di Sandro a portafogli in patter geometrico. Il consiglio della redazione è abbinare i sandali bassi color cuoio di Zara con fascette sottili che passano attraverso la tomaia sulla parte anteriore, dai colori abbinati, e la borsa in corda intrecciata

marrone chiaro di Rejina Pyo.

Abbinare i sandali di cuoio per una cerimonia

Cuoio per un battesimo, una cresima o un matrimonio? Perché no, se la cerimonia non richiede un dress code elegante. In arancione l’abito in crepe de chine di Self Portait con scollatura a V e gonna a pieghe. Si può indossare con sandali Jimmy Choo bicolore con tacco in legno dalle linee pulite e semplici e la mini bag quadrata Cult Gaia in acrilico marrone marmorizzato.