La torta prima comunione è sicuramente “l’ospite” più attesa del buffet o del pranzo che segue tradizionalmente la cerimonia in chiesa, per festeggiare questo sacramento con famiglia e amici: ma quali temi e decorazioni scegliere per renderla indimenticabile?

Senza mettere da parte l’importanza di questo rito, con cui i cattolici si accostano per la prima volta all’Eucarestia, infatti, la prima comunione diventa un’occasione di festa, e come tale non può che avere i suoi regali e la sua torta.

Scegliere non è facile perché, se da un lato è giusto rispettare la solennità del sacramento in tutte le scelte che riguardano l’organizzazione della comunione, dall’altro è opportuno anche tenere conto di stile ed eleganza. Tra l’altro bambini e ragazzi in età da prima comunione, tra gli 8 e i 10 anni circa, iniziano ad imporre la propria opinione, che va presa comunque in considerazione dai genitori.

Non sapete da dove iniziare o siete dubbiosi nella scelta? Vi aiuta la nostra redazione con una serie di temi e decorazioni ideali per la torta della prima comunione.

Torta prima comunione: temi

La torta per la prima comunione, è bene chiarirlo prima di tutto, non è una torta di compleanno. Dunque, per quanto i vostri figli ne saranno delusi, dal tema sono esclusi unicorni e supereroi. Ci sono comunque diverse idee tra cui scegliere.

Religioso : il tema religioso è quello che distingue la torta della prima comunione dalle altre. Ostia e calice, i simbolici pane e uva, giovani figure vestite con tonache bianche, rosari e vangeli ne sono i protagonisti immancabili.

: il tema religioso è quello che distingue la torta della prima comunione dalle altre. Ostia e calice, i simbolici pane e uva, giovani figure vestite con tonache bianche, rosari e vangeli ne sono i protagonisti immancabili. Floreale : quella floreale è un’alternativa raffinata, perfetta per la primavera, stagione in cui di solito si celebra questo sacramento. Su tutti i fiori spiccano le calle bianche,disegnate, in ostia o in pasta di zucchero, fiore tipico della comunione. Ma non sono fuori luogo rose o semplici margherite.

: quella floreale è un’alternativa raffinata, perfetta per la primavera, stagione in cui di solito si celebra questo sacramento. Su tutti i fiori spiccano le calle bianche,disegnate, in ostia o in pasta di zucchero, fiore tipico della comunione. Ma non sono fuori luogo rose o semplici margherite. Minimal: infine è possibile optare per una decorazione minimale, con tema geometrico realizzato con frutta o panna o cioccolato. Nessun simbolo, nessun eccesso per un tipo di torna che può piacere davvero a tutti.

Idee di decorazioni per la torta prima comunione

Entriamo ora nel dettaglio con 5 idee e decorazioni per la torta prima comunione da copiare o da cui lasciarsi ispirare. Alcune delle proposte sono personalizzate con il nome del bambino o della bambina festeggiati, altre puntano sul simbolismo religioso, altre ancora preferiscono un approccio minimale e sobrio.

Oltre alle decorazioni, occhio agli ingredienti: preoccupatevi sempre che siano di gran qualità, preferendo sapori della tradizione e accostamenti semplici e testati. Panna e cioccolato o crema e fragole sono scelte sempre molto gradite. Da evitare, invece, l’aggiunta del liquore, perché non piace a tutti e poco adatto a torte per i più piccoli.