Brutta avventura per Shakira a Barcellona. La popstar colombiana è stata aggredita da due cinghiali, che le hanno portato via la borsa mentre passeggiava in un parco con il figlio di otto anni. Non solo la Capitale italiana, dunque. A quanto pare quello dei cinghiali è un problema diffuso in molte altre città. La cantante ha raccontato la vicenda con una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

Vi raccomandiamo... Shakira si laurea in quarantena

“Guardate come hanno lasciato la mia borsa“, ha raccontato ai suoi follower mostrando l’accessorio. “Mi hanno rovinato tutto, si sono portati via la mia borsa verso il bosco con il mio telefono dentro“. Lei, però, non si è lasciata intimorire e racconta di essere tornata indietro per cercare di recuperare i suoi effetti personali.

“Alla fine mi hanno lasciato la borsa, perché io li ho affrontati“, ha detto coinvolgendo poi anche il figlio, Milan, avuto con il il calciatore Gerard Piquè. “Dì la verità. Dì come la tua mamma ha affrontato quel cinghiale“. I tre vivono a poco distante da Barcellona, a Castel de Fez, una cittadina sulla costa.

Shakira non è l’unica star ad aver subito un attacco dai cinghiali. Il 19 settembre il comico Massimo Lopez ha raccontato in un video sul suo profilo Instagram di essere fuggito a gambe levate da un cinghiale sbucato da dietro una pattumiera.

“Sono andato a buttare l’immondizia e il cinghiale mi ha puntato, si è messo a correre perchè avevo la busta in mano“. Il comico ha continuato dicendo si essere scappato, lanciando verso i secchi il sacchetto che però non entrava nella pattumiera “perchè strabordava di rifiuti che stanno lì da settimane“. “Ecco perchè a Roma ci sono i cinghiali“, aveva concluso.