Shakira, esce la canzone contro il padre dell’ex fidanzato Piqué

Non è ancora finita la vendetta di Shakira, che nel giugno del 2022 aveva interrotto la relazione decennale con Gerard Piqué dopo che quest’ultimo l’aveva tradita con la giovane Clara Chia Martí. Da allora, infatti, la cantante colombiana ha fatto uscire una serie di canzoni con le quali si vendicava dell’ex, e che hanno fatto parecchio parlare su internet.

Stavolta, però, la popstar se la prende con qualcun altro: il suo ultimo singolo, El Jefe, si rivolge infatti all’ex suocero, Joan Piqué Rovira, padre di Gerard. “Dicono che non esiste un male che duri cent’anni, ma il mio ex suocero è ancora lì, che non mette piede nella tomba” canta Shakira, e il video diventa subito virale, guadagnandosi 3 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Del resto, la cantante colombiana se la era già presa anche con l’ex suocera, Montserrat Bernabeu, nella famosissima Music Sessions Vol. 53, che insieme a Te quedo grande aveva fatto il giro del web per le sue frasi piccate contro l’ex. Il motivo? Pare che i suoceri avessero aiutato il figlio a nascondere la sua relazione con Clara Chia Martí.

Inoltre, lo scorso 13 marzo Joan Piqué Rovira avrebbe notificato a Shakira lo sfratto dalla casa di Barcellona dove la cantante era rimasta a vivere con Sasha e Milan, i figli avuti dalla relazione con Gerard Piqué, al che tre si sarebbero trasferiti a Miami.

Ma c’è anche un’altra persona menzionata nella canzone: Lili Melgar, la tata dei due figli. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, Piqué l’avrebbe licenziata dopo aver scoperto che era stata lei a rivelare alla cantante la sua relazione clandestina. “Lili Melgar, questa canzone è per te, non ti hanno pagato un risarcimento”, canta Shakira.