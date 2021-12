Shakira e la tenera risposta alla principessa Charlotte, sua grande fan

Il principe William è sbarcato su Apple Fitness con il suo primo podcast, Prince William: Time to Walk. Un racconto in cui ripercorre alcuni dei momenti più significativi della sua vita e condivide gli aspetti più intimi e privati. Come le giornate che trascorre in compagnia dei sui figli, George, Charlotte e Louis: in una puntata del podcast, il Duca di Cambridge ha raccontato di come la figlia sia una grande fan di Shakira:

“Una delle canzoni che i miei figli amano in questo momento è “Waka Waka” di Shakira e ogni volta Charlotte corre per la cucina vestita con i suoi costumi da ballo, imitando le mosse del video, in un tripudio di movimenti di anca che vanno di pari passo con i travestimenti. Quando sente questa canzone lei impazzisce completamente, con Louis che la segue in giro per casa, cercando di fare la stessa cosa”.

In casa di Kate e William, infatti, la musica non manca mai e l’inno dei Mondiali di calcio del 2010 è ormai diventata una vera e propria fissazione della piccola Charlotte. Un dettaglio, quello rivelato dal principe, che non è passato inosservato: la stessa Shakira, infatti, ha voluto ringraziare la royal family e in particolare la principessa Charlotte: “Sono davvero felice che ti piaccia la mia musica, principessa Charlotte!“, ha scritto su Twitter.

I’m so pleased you like my music Princess Charlotte! ❣️https://t.co/Ttx6K514iQ December 5, 2021

D’altronde, quella per la musica è una passione che i principini di casa Windsor hanno ereditato dai genitori. Nel podcast, infatti, William racconta di come ogni mattina George e Charlotte discutano tra loro riguardo alle canzoni da ascoltare e di come i genitori abbiano deciso di stabilire dei turni. Turni che vengono rispettati ogni giorno, tranne il lunedì, quando spetta al Duca di Cambridge scegliere cosa ascoltare.