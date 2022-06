Giulia Lisioli, la ragazza con cui il cantante Blanco è stato insieme da ancora prima di diventare famoso fino a Sanremo 2022, ha rotto il silenzio per la prima volta sulla fine della relazione con lui. E lo ha fatto tramite una diretta TikTok. Durante il festival della musica italiana, infatti, sembrava che la storia fra i due procedesse a gonfie vele, ma poco dopo era arrivata la notizia della rottura, seguita dalla comparsa di un nuovo nome, Martina Valdes, la fidanzata attuale di Riccardo Fabbriconi (il vero nome di Blanco), la star italiana del momento.

La spiegazione di Lisioli è arrivata in seguito a un contenuto ironico postato, sempre dalla stessa, sui social. Come riportato da Whoopsee, dopo aver appreso che durante un concerto Blanco aveva dedicato Afrodite – brano d’amore inizialmente scritto per lei – alla nuova fidanzata Martina, Giulia aveva condiviso un video in cui scherzava dicendo: “Quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda“.

In seguito, però, la ex fidanzata ha deciso di chiarire l’accaduto, commentando anche la fine della storia:

“È stato un periodo molto difficile, anzi, a dir la verità, volevo chiudere totalmente tutti i social. Però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta (…).

In merito a Riccardo (e all’episodio che l’ha infastidita) ha continuato:

Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene. Ormai l’ho superata, sto bene e anche quello che ho messo io era anche un po’ di ironia. Perché mi è venuto fuori un video, mi son messa un attimo a ridere. Posso dire? Ho ‘cringiato’ sul momento ma non è un attacco a niente.

Giulia Lisioli, 19 anni, si è poi espressa anche su Martina:

‘Quell’altra’ a parere mio ha anche un nome e un certo tipo di rispetto, perché lei non c’entra niente nella nostra vecchia relazione. Mi dispiace anche che la gente abbia una forma di cattiveria verso questa persona.

Infine, ha smentito i rumor per cui il cantante di Brividi sarebbe stato infedele nei suoi confronti: