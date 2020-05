Shampoo schiarente: come si usa e i prodotti

Lo shampoo schiarente è la soluzione perfetta per chi ha i capelli biondo scuro o castano e desidera schiarirli in modo naturale, evitando le tinte: ma come si usa e quali sono i prodotti migliore da acquistare online? Ve lo diciamo noi.

Perché scegliere lo shampoo schiarente e quali sono i vantaggi di questa alternativa a tinte, meches e colorazioni chimiche?

Questo tipo di shampoo permette di schiarire i capelli, anche di 2 o 3 toni, e di aggiungere riflessi biondi. Tuttavia il risultato dipende dalla base di partenza, proprio come nel caso del tonalizzante. Inutile provarlo se si hanno i capelli castano scuro, castano cioccolato o peggio neri. La base di partenza deve essere già tendente al biondo, o comunque un castano con riflessi più chiari che, grazie a questo trattamento, si possono accentuare.

Lo shampoo ricalca spesso i metodi per schiarire i capelli naturalmente usando ingredienti come camomilla e limone. Per questo non si tratta di un metodo invasivo, che può provocare potenziali danni alla struttura del capello, ma di una soluzione delicata e per nulla invadente, né permanente.

Come si usa lo shampoo schiarente

Scegliere lo shampoo che schiarisce i capelli vuol dire, poi, optare per una soluzione economica, fai da te e molto pratica. Si utilizza generalmente come un qualsiasi altro shampoo per il lavaggio, ma un uso continuato (ci vogliono più o meno 10 applicazioni) regala riflessi biondi che illuminano la chioma e il viso. Insomma, un effetto naturale che sta bene a tutte e che somiglia a quello dei capelli che si schiariscono d’estate grazie all’esposizione alla luce del sole.

In ogni caso, è opportuno leggere molto bene l’etichetta e seguire le istruzioni alla lettera, perché accanto al tipo di shampoo più delicato e adatto all’uso frequente, in commercio esistono prodotti molto efficaci ma da utilizzare solo una volta al mese, oppure da alternare allo shampoo preferito, o ancora da integrare con maschere per nutrire e reidratare i capelli che potrebbero tendere al secco.

I prodotti migliori

In commercio esistono moltissime proposte per schiarire e ravvivare i toni di biondo. Arrivano dalle Case specializzate nella cura dei capelli, ma anche da brand che puntano sul green, offrendo ottimi INCI che proteggono la cute e l’ambiente. Ecco i nostri preferiti.

La nostra scelta Matrix Shampoo Total Results Hello Blondie Dall'esperienza Matrix Dall'esperienza Matrix un prodotto alla camomilla che moltiplica riflessi e luminosità 7 € su Amazon Pro Più morbidezza

Più luminosità

Contro Nessuno

Un prodotto che ammorbidisce e districa i capelli biondi, contribuendo ad accentuare i riflessi e la luminosità. Si utilizza come un normale shampoo, applicando sui capelli umidi. Insaponando e risciacquando. Proseguire con Hello Blondie Conditioner sempre di Matrix per un effetto ancora più marcato.

Il più economico Dessange Shampoo nutriente illuminante con effetto schiarente graduale Biondo californiano Un prodotto che unisce l'idratazione del nutrimento alla luminosità dello schiarente 5 € su Amazon Pro Colore solare

Effetto "vacanza" Contro Nessuno

DESSANGE ha fatto della reinterpretazione del biondo il suo cavallo di battaglia, con le nuance whether polar, solar, vanilla, sandy o nude. Abbiamo scelto il biondo della California, per capelli baciati dal sole.

Senza ammoniaca John Frieda Sheer Blonde Go Blonder Shampoo schiarente Limone&camomilla Uno shampoo che schiarisce gradualmente i toni gialli del biondo 14 € su Amazon Pro Schiarisce gradualmente

Adatto anche a capelli tinti Contro Nessuno

Il segreto di questo shampoo John Frieda è la tecnologia Lightening complex, un complesso schiarente. Alla base della formula ci sono acido lattico (un componente naturale dei capelli), agrumi e camomilla, che agisce schiarendo delicatamente il pigmento colorato. Per tutte le tonalità di capelli biondi: naturali, colorati o con meches.

Profumazione delicata Klorane Shampoo con Chamomile Rispetta la natura Un prodotto che deterge delicatamente e regala riflessi naturali 6 € su Amazon Pro Formula delicata

Per tutti i tipi di capelli Contro Nessuno

Grazie alla base emulsionante estremamente delicata, con estratto di camomilla, questo shampoo KLORANE schiarisce i capelli. L’apigenina si fissa sulla fibra del capello, coprendo le scaglie senza penetrare, e dona progressivamente riflessi dorati.

Esperienza dal 1900 Schultz Shampoo Schiarente e Ravvivatore alla Camomilla Senza parabeni, siliconi, coloranti Dona lucentezza e profuma i capelli con una dolce fragranza alla camomilla 8 € su Amazon Pro Molto delicato

Per tutta la famiglia Contro Nessuno

La proposta di Schultz è uno shampoo ravvivante che dona lucentezza ai capelli chiari e biondi, ravvivando i riflessi naturali. La nuova formula più delicata, con soli detergenti di origine vegetale, lo rende indicato per un uso frequente in quanto non aggredisce e non appesantisce le chiome.