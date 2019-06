Un trattamento anti-invecchiamento da fare nel tempo esatto dell’applicazione, perché il siero viso Ambrosia Beauty Nectar di Yuli Skincare si assorbe all’istante. Ma la creazione di Yun, chimica ed esperta di botanica tra i fondatori del brand beauty, ha molti motivi per essere amata oltre a questo. Prima di tutto, la sua formulazione: più di 18 varianti di acido ialuronico in un’unica boccetta per una pelle nutrita in profondità senza essere appesantita, subito più giovane e distesa.

Arricchito da antiossidanti, estratti vegetali e fitonutrienti, contrasta l’invecchiamento cutaneo proteggendo e dando nuova vita alla pelle. Se questo non bastasse, è totalmente cruelty free: tutti i prodotti del brand, infatti, sono realizzati in modo innovativo e sostenibile in micro-lotti negli Stati Uniti attraverso profonde ricerche in laboratorio.

Ma andiamo con ordine: di seguito la recensione di Ambrosia Beauty Nectar di Yuli Skincare, l’INCI, la modalità di applicazione e le caratteristiche.

Siero viso: recensione di Ambrosia Beauty Nectar

Il siero viso Ambrosia Beauty Nectar, formulato con una base di più di 18 varianti di acido ialuronico, è un vero e proprio cocktail anti-invecchiamento. Ciò che colpisce fin dalla sua prima applicazione è la sua capacità di “tirare” la pelle, rendendola subito più piena e distesa. Le rughe di espressione della pelle su cui è stata testata sono apparse rimpolpate, diventando impercettibili, e tutto il viso ha acquistato nuova luce, attenuando i rossori. Questo siero per il viso, infatti, presenta un concentrato di EGF di ricostruzione avanzata mixato a un cocktail di antiossidanti ed estratti botanici di fitonutrienti. In poche parole? Pelle riparata laddove dovesse essere screpolata o irritata, più forte, luminosa ed elastica.

Tra gli aspetti positivi che colpiscono di Ambrosia Beauty Nectar, il suo essere un prodotto tutto in uno. Mettendo sul viso poche gocce di questo siero, infatti, non occorre applicare altro: la pelle, nutrita in profondità, riprende vitalità e idratazione in un sol gesto. Una caratteristica che lo rende un prodotto indispensabile nella beauty routine di chi ha poco tempo per sé. In più, la sua texture trasparente e acquosa è d’immediato assorbimento: lascia un finish asciutto, quasi mat, alla stregua di un primer. Una volta applicato sul viso, si può passare direttamente al trucco.

Totalmente oil-free, dopo un utilizzo frequente si percepisce che questo siero non è stato creato per essere subito dalla pelle. Infatti, la sua formulazione lavora insieme all’epidermide in una sinergia di rigenerazione profonda: è stato ideato, non a caso, per essere simile alla naturale idratazione della pelle. Test superato, quindi, con un unico inconveniente: il prezzo. Se vi state chiedendo quando costi Ambrosia Beauty Nectar, ecco qui la risposta: il flacone da 50 ml, disponibile su Green Soul Cosmetics, ha un costo di 195 euro. Non per tutte le tasche, quindi, ma il prezzo alto è giustificato da risultati effettivi sulla pelle e dalla profonda attività di ricerca scientifica che c’è dietro ogni boccetta.

Ambrosia Beauty Nectar di Yuli Skincare: INCI e ingredienti attivi

Di seguito l’INCI e la lista degli ingredienti attivi del siero viso Ambrosia Beauty Nectar.

INCI: Energized water, Lactobacillus/kelp ferment filtrate bioferment, Sodium PCA, Glycerin, Multi-molecular Hyaluronic Acid Complex, Caprylyl Glycol, Sorbic Acid, P. menziesii/C. sinensis hydro-phytonutrient extract*, Astaxanthin, Coconut Endosperm, Porphyridium Cruentum, Fucoxanthin, Thioredoxin, Glutaredoxin, EGF+, p-Anisic acid, glyceryl caprylate * Organic

Ingredienti attivi: complesso di acido ialuronico ad alta tecnologia, cocco, fattore di crescita epidermico, astaxantina, estratto di fitonutrienti dell’arancia, probiotici.

Come applicare Ambrosia Beauty Nectar

Esistono tre metodi con cui applicare l’Ambrosia Beauty Nectar. Vediamoli nello specifico:

Primo metodo : dopo aver deterso il viso e passato un tonico sulla pelle, agitate la boccetta e applicate dalle 3 alle 6 gocce sulle mani. Massaggiate il siero sulla pelle premendo delicatamente.

: dopo aver deterso il viso e passato un tonico sulla pelle, agitate la boccetta e applicate dalle 3 alle 6 gocce sulle mani. Massaggiate il siero sulla pelle premendo delicatamente. Secondo metodo : attivate il prodotto agitandolo leggermente ed erogate sulle mani dalle 3 alle 6 gocce. Mischiate con un po’ di olio per il viso e massaggiate sulla pelle facendo delle leggere pressioni.

: attivate il prodotto agitandolo leggermente ed erogate sulle mani dalle 3 alle 6 gocce. Mischiate con un po’ di olio per il viso e massaggiate sulla pelle facendo delle leggere pressioni. Terzo metodo: direttamente sulla pelle del viso, dopo la detersione. Massaggiate sulla pelle e, a seguire, applicate un tonico.

Siero viso Ambrosia Beauty Nectar, a chi è adatto

Il siero viso Ambrosia Beauty Nectar è adatto tutti i tipi di pelle, con effetti estremamente positivi su chi presenta una pelle disidratata e matura. Dedicato a chi desidera un trattamento anti-età quotidiano senza esfolianti e senza retinolo di acido chimico, ma anche alle pelli che non trovano comfort nei sieri a base di olio.

Siero viso Ambrosia Beauty Nectar, prezzo e dove comprarlo

Il siero viso Ambrosia Beauty Nectar, vero e proprio booster d’idratazione per la pelle del viso, è disponibile nel flacone di 50 ml al prezzo di 195 euro. Acquistabile sia sul sito del brand che sull’e-commerce di Green Soul Cosmetics, se vivete in quel di Salò potete andare a testarlo di persona: Green Soul Cosmetics, infatti, ha una sede fisica nella cittadina sul Lago di Garda. Qui, oltre a scoprire l’intera gamma di Yuli Skincare, è possibile conoscere da vicino le più promettenti realtà del beauty naturale e biologico, tra brand naturali di nicchia, organici, green e cruelty free.