Vittoria Deganello, rivelazione su Nicole Murgia. "Mi ha invitato ad abortire"

Vittoria Deganello si era fatta conoscere dal pubblico Tv per la sua partecipazione a Uomini e donne, dove era stata la scelta del tronista Mattia Marciano, a cui era stata legata solo per qualche mese. Oggi la sua vita è completamente cambiata ed è in attesa di una bambina, che lei ama affettuosamente chiamare “Baby G.” (solo al momento della nascita rivelerà il suo nome).

L’ex corteggiatrice sta vivendo questa gravidanza con il supporto della sua famiglia, ma senza alcun compagno al suo fianco. Pur non avendolo rivelato ufficialmente, il papà della bimba sembra essere Alessandro Murgia, calciatore oggi in forza alla Spal. Secondo quanto raccontato dalla futura mamma, lui, che ha due figli anche dall’ex moglie, sarebbe stato inizialmente favorevole all’idea di avere un figlio, ma avrebbe poi cambiato idea.

Tra le persone che si erano espresse a riguardo c’è anche la sorella del giocatore, Nicole Murgia, oggi concorrente del Gf Vip, che ha però dato una versione ben diversa della vicenda: “Se parlassi io crollerebbero palazzi”, pur senza dire altro.

Vittoria Deganello ama però comunicare come sta vivendo questi mesi ai suoi follower, che le rivolgono spesso domande sui suoi stati d’animo. In queste ultime ore c’è stato chi le ha chiesto: “Cosa pensi dello sfogo che ha avuto al GF? Io l’ho trovata molto finta“, riferendosi proprio a Murgia.

Le parole dell’influencer sono state però davvero pesanti: “Mi avete mandato dei video, si qualcosa ho visto e chiaramente hai percepito giusto, ma mi fermo qui perché se dovessi parlare casca tutto il palco, ricordiamoci che è la stessa persona che mi ha chiesto di abortire”. L’utente, però, con ogni probabilità potrebbe essersi riferita all’atteggiamento che Murgia avrebbe avuto nei confronti dell’ex Andrea Maestrelli, anche lui nella Casa, a cui sarebbe arrivata a tirare un piatto nel corso del litigio.

Non è escluso che Alfonso Signorini possa informare l’attrice di quanto detto da Vittoria. Da quanto trapela, ora il centrocampista sarebbe intenzionato a fare da papà alla bambina, pur senza voler riprendere la relazione con lei.