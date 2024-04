Fedez si apre su Chiara Ferragni a Belve: "Resta la donna più importante della mia vita"

Fedez si è aperto sulla sua relazione con Chiara Ferragni a Belve. Durante la sua ospitata di ieri, 9 aprile 2024, il rapper ha risposto ad alcune domande di Francesca Fagnani sulla moglie dopo la fine della relazione tra i due.

“Avere una relazione che ha un impatto mediatico forte ti trascina“, ha detto Fedez in trasmissione. “Mia moglie mi ha insegnato professionalmente che ogni tanto bisogna dire di no. Io prima dicevo sempre sì. E io credo di avere tentato più volte di farle aprire gli occhi rispetto alle persone che aveva di fianco“. “Cosa l’ha fatto innamorare di lei?”, ha chiesto quindi Fagnani. “Devo essere onesto? All’inizio, il sesso. Ho provato una connessione che raramente avevo sperimentato prima“. Alla domanda: “Questa connessione l’avete mantenuta?“, il rapper si trova in difficoltà: “Non so come rispondere“.

Sulla loro relazione, che spesso molti hanno additato come eccessivamente mediatica, Fedez ha commentato: “Intorno alle nostre figure si pensa da sempre ci sia una dietrologia, come se fosse tutto un calcolo. Non mi stupisce più niente. C’è anche chi mi ha detto che io abbia speculato sulla mia malattia“.

“Quando è finito veramente il vostro amore?“, chiede quindi Fagnani. “Non rispondo“, replica il rapper. “All’interno di questa relazione io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili, come la mia malattia. Sono stati tre anni molto difficili e purtroppo non abbiamo retto. Dico ‘mia moglie’ solo perché legalmente lo è ancora“.

Sui presunti tradimenti di Fedez, il diretto interessato replica invece: “Di questa questione dei tradimenti, mi dispiace che adesso sia partito il toto-nomi. In questo momento si vocifera che io sia stato con una ragazza, che ha un lavoro… ma con che leggerezza le si dà della sfasciafamiglie? (…) Se i tradimenti sono stati parte della crisi? Andiamo oltre“. E, sul caso Balocco, spiega: “Io non potevo difenderla. Chiara ha sbagliato, se ha gestito male la situazione. Io so che tutti vedono la cattiva fede, ma io sono sicuro che non ci sia stata cattiva fede. Lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando poteva dire che non sono solo sue“.

“Comunque vada Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita, indipendentemente dal fatto che l’amore possa andare avanti o meno. E spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli“, ha quindi concluso il rapper alla fine della trasmissione.