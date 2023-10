Patty Pravo a Belve: "Ho provato tutte le droghe"

È tornato Belve, il programma di Rai 2 che intervista i personaggi più irriverenti dello spettacolo italiano. Stasera, 3 ottobre 2023, l’ospite d’onore di Francesca Fagnani sarà Patty Pravo, che alle telecamere di Rai 2 ha raccontato la sua vita di eccessi: ce ne dà qualche anticipazione il profilo Instagram del canale.

Alla domanda della conduttrice se abbia provato proprio tutte le droghe, la cantante ha risposto: “Certo, ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?”, dice. E, all’osservazione sul fatto che gli altri forse siano troppo timidi per dirlo, commenta: “Non perché sono timidi, non lo dicono proprio”. Poi, parla degli effetti delle sostanze: “Stai sveglio: lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità”.

In seguito, la cantante è passata a parlare dei suoi amori: nel corso della sua vita infatti Patty Pravo ha avuto cinque mariti. Ma ora è in buoni rapporti “quasi con tutti”, dichiara.

Infine, racconta la sua carriera, iniziata quando era molto giovane: “Travolta no, ma papà mi diede la maggiore età a 16 anni, non sapevo assolutamente nulla di tutto questo. Mi dimenticavo e lasciavo che gli altri facessero”, racconta, sostenendo di aver ricevuto anche qualche fregatura, in particolare sui soldi.

Per quanto riguarda la chirurgia estetica, invece, Patty Pravo ha dichiarato: “Io non mi sono mai rifatta niente, io sono così adesso si vede”. Al che, Fagnani incalza: “Niente niente?”. “Solo qualche iniezioncina”, risponde la cantante. “Mi farei un bel lifting, però ci vuole tempo e io non ho tempo”, continua. “Lo rimandiamo”, concordano poi le due.