Skincare di primavera, come rinnovare la beauty routine

Con l’arrivo della primavera si sente la necessità di alleggerire non solo il guardaroba ma anche i prodotti che che si utilizzano quotidianamente per la cura della pelle. Anche la beauty routine segue il corso delle stagioni e pertanto va aggiornata la skincare di primavera.

Con l’arrivo delle temperature più miti c’è bisogno di rivedere la skincare adottata per l’inverno: se nella stagione più fredda si fa ricorso a prodotti protettivi, con formulazioni ricche anti screpolature, col primo caldo occorre utilizzare sieri più leggeri e applicare la protezione solare. Inoltre, le temperature più alte stimolano le ghiandole sebacee a produrre più sebo, proprio per questo vanno usate creme da giorno più leggere ma con SPF adeguato.

Come adeguare la beauty routine alla primavera

Alleggerire la skincare routine non significa saltare dei passaggi fondamentali, si rende solo necessario cambiare la tipologia di prodotti per non soffocare la pelle e assecondare il suo rinnovamento cellulare, proteggendola dai raggi solari e compiendo tutti gli step necessari.

Detersione ed esfoliazione

In primavera è possibile scegliere formulazioni più fresche come i gel rinfrescanti: si tratta di prodotti adatti anche a combattere la pelle lucida, problema che col caldo tende ad accentuarsi. Ad ogni modo, compiere la pulizia del viso e detergere è importante in ogni stagione, per eliminare impurità causate da smog, make up e agenti atmosferici.

Caudalie Vinopure Purifying Gel Cleanser

Caudalie ha formulato Vinopure Purifying Cleanser, un gel pensato proprio per purificare le pelli miste e grasse. È arricchito con acido salicilico che effettua un’esfoliazione delicata in grado di rimuovere le cellule morte e libera i pori. Rinfresca, idrata e contiene anche acqua di vite, che dà vitalità alla pelle e la rende più morbida. Inoltre, è formulato con il 99% di ingredienti di origine naturale.

Idratazione e protezione solare

Occorre abbandonare i prodotti con formulazioni più ricche per favorire la scelta di un siero viso illuminante, composto da texture quasi impalpabili ma allo stesso tempo nutriente quanto basta per garantire il giusto equilibrio alla pelle. Ma è importante scegliere sempre una crema fluida o lozione idratante con protezione solare. È bene scegliere una crema viso da giorno che contenga SPF, sigla che indica il filtro per la protezione solare e sta per Sun Protection Factor (Fattore di Protezione Solare) verso i raggi solari, soprattutto quelli UVB, i più dannosi. L’SPF contenuto nelle creme è indicato con un valore numerico che può oscillare tra 15 e 30, a seconda del grado di protezione.

Neutrogena Hydro Boost idratante con schermo solare

Hydro Boost City Shield SPF di Neutrogena è un prodotto definito “acqua-gel”, idratante e privo di oli. Una formulazione capace di idratare e offrire allo stesso tempo una protezione solare pari a SPF 25.

Per il giorno, se decidiamo di rinunciare al make up sarà perfetto usare al suo posto una BB cream o prodotti leggermente pigmentati, in grado di coprire imperfezioni e macchie, che doneranno un colorito uniforme e compatto al viso.

Lancôme Hydra Zen BB Cream

Lancome Hydra Zen BB CreamHydra Zen con SPF 15 di Lancôme combina le proprietà di un trattamento idratante ai benefici del make up. È infatti disponibile in due varianti di colore per uniformare il colorito. In più protegge la pelle dal sole col suo filtro di protezione. illumina e idrata il viso e lo lascia uniformato, ravvivato e fresco.

Crema notte

La sera è sufficiente scegliere una buona crema idratante per la notte che favorisca il rinnovo cellulare senza appesantire e ostruire i pori durante le ore dedicate al sonno.

Sephora Collection Crema Notte Effetto Tensore

Sephora Collection Crema Notte Effetto TensoreSephora propone una crema notte con effetto tensore e rivitalizzante, composta per il 95% da ingredienti naturali, riesce a idratare e nutrire la pelle senza il temuto effetto grasso. Contiene acidi naturali di arance e limoni, noti per le loro proprietà esfolianti e addolcenti. In più sono presenti anche peptidi naturali estratti da alghe marine che sono noti per il loro effetto tensore.

