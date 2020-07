Jennifer Lopez, 51 anni di successi e amori

Jennifer Lopez è uno dei personaggi più istrionici del panorama dello spettacolo. Cantante, attrice, ballerina, modella, presentatrice tv, imprenditrice e la lista delle attività di JLo potrebbe essere ancora più lunga. La star, partita dal Bronx e nata da genitori originari di Porto Rico, è riuscita a costruire un impero mastodontico grazie al talento, la simpatia e la bellezza. Infatti, il suo fascino senza tempo fa invidia anche alle colleghe più giovani.

Mamma sprint dei gemelli Max e Emme, è molto attiva nella beneficenza e nel sociale. Le sue nozze con Alex Rodriguez, previste per questa estate, sono state rinviate a causa del Covid-19, ma sono tra gli eventi più attesi dei prossimi mesi. JLo è stata già sposata tre volte e la lista dei veri o presunti flirt è molto lunga. Eletta tra i 100 ispanici più influenti di sempre, è tra le celebrità più potenti secondo Forbes: infatti, il suo patrimonio si aggira intorno ai 400 milioni di dollari.

I 51 anni di Jennifer Lopez

51 anni e non sentirli, Jennifer Lopez è più attiva, in forma e piena di energie di quando aveva 30 anni quando debuttò con il suo primo disco. Una carriera partita con calma e un successo che arriva grazie al film biografico Selena e alle prime hit discografiche.

Infatti, Jennifer Lopez si è sempre divisa tra cinema e musica, recitando in commedie romantiche e film d’azione alternati ai successi musicali. In un secondo momento JLo è diventata anche imprenditrice con linee di bellezza, profumi, abbigliamento, borse e recentemente anche il suo brand di calzature da donna. Superati i 50 anni Jennifer Lopez è ancora uno dei nomi più rilevanti e influenti dello show business, a dimostrazione che oltreoceano non è l’età che conta, ma la grinta. “Non amo sentirmi una donna, mi sento ancora molto ragazzina dentro” ha confessato l’artista in un’intervista. Il suo segreto? Sana alimentazione, i migliori prodotti di make-up, tanto esercizio fisico, e quello più importante: volersi bene.

Jennifer Lopez: biografia e carriera

Jennifer Lopez è nata a New York, nel Bronx, il 24 luglio 1969 da genitori portoricani. Fin da piccola dimostrò un certo interesse per la danza e la recitazione. Iniziò così la carriera da ballerina e modella passando poi a qualche piccolo ruolo recitativo. Dopo qualche apparizione in video musicali e un primo ruolo nel film My little girl, ottenne una grande occasione entrando nel cast della serie tv In Living Colour.

Seguirono Jack con Robin Williams, Blood & wine con Jack Nicholson, il piccolo cult Anaconda e U-turn con Sean Penn. La svolta arrivò nel 1997 quando fu scelta per interpretare la cantante Selena Quintanilla-Perez, uccisa due anni prima, nel biopic Selena. La cantante era una star latina e vestire i suoi panni in questo film permise a Jennifer Lopez di raggiungere un successo travolgente, fino al Golden Globe come Migliore attrice. Tutti volevano la Lopez, che diventò in breve tempo l’attrice latina più pagata di Hollywood.

Nel 1998 recitò in Out of sight al fianco di George Clooney e nel 1999, influenzata da Selena, decise di registrare il suo primo disco On The 6. Il successo fu immediato, Jennifer cantante oscurò completamente Jennifer attrice, tanto da portarla a registrare altri due album in tre anni. Arrivarono J-Lo, dal quale nasce il famoso soprannome ancora oggi utilizzato, e This is me…Then, un lavoro più personale che contiene la hit Jenny from the block.

Al cinema ha recitato in The Cell (2000), The Wedding Planner (2001), Angel Eyes (2001) Maid in Manatthan (2002), mentre la sua vita privata si destreggiava tra due matrimoni lampo e due relazioni storiche, quella con Puff Daddy e quella con Ben Affleck. Al suo fianco ha recitato in Gigli (2003) e Jersey Girl, non tra i migliori film di entrambi. Jennifer recuperò terreno al cinema con la commedia, il genere che le calza alla perfezione e che appassiona il suo pubblico. Seguirono infatti Shall we dance? (2004) con Richard Gere e Quel mostro di suocera (2005), con Jane Fonda.

JLo però non ha abbandonato la musica, che le fornisce sempre una vetrina più ampia. Tra il 2005 e il 2007 sono usciti Rebirth, Como Ama una Mujer, il suo primo disco in spagnolo, e Brave.

Dal matrimonio con Marc Anthony nel febbraio 2008 Jennifer Lopez sono nati i gemelli Max e Emme, e dopo un lungo periodo di pausa nel 2011 è tornata sul palco con il disco LOVE?, anticipato dalla hit mondiale On the floor.

Nello stesso anno è diventata uno dei giudici più amati del talent show American Idol. La Lopez è così conduttrice, imprenditrice, produttrice, tra nuovi talent, nuove linee di moda, e una serie tv di successo, The Fosters, da lei ideata.

Nel 2014 è tornata alla musica con A.K.A., ultimo disco per il momento, ma non ultima parentesi musicale. Infatti, seguendo le mode del momento, l’artista decide di rilasciare numerosi singoli negli anni successivi, provando nuove sonorità.

Dopo l’acclamato show televisivo Blue Shades, e numerose altre commedie, Jennifer Lopez è tornata al cinema in grande con Le ragazze di Wall Street, che le è valso numerose candidature a premi prestigiosi.

Jennifer Lopez e la musica: le canzoni più famose

La carriera musicale è quella che ha dato a Jennifer Lopez la maggiore notorietà a livello internazionale, portandola a vendere milioni di copie in tutto il mondo. Le canzoni più famose variano di genere (dal pop, al soul, all’rnb alla salsa) e nella lingua (dall’inglese allo spagnolo):

If U Had My Love (199): il singolo di debutto della cantante, che l’ha lanciata subito nell’olimpo della musica;

(199): il singolo di debutto della cantante, che l’ha lanciata subito nell’olimpo della musica; No Me Ames (1999): duetto con il futuro marito Marc Anthony, versione spagnola del brano italiano Non Amarmi, che ha superato il successo dell’originale nei paesi latini;

(1999): duetto con il futuro marito Marc Anthony, versione spagnola del brano italiano Non Amarmi, che ha superato il successo dell’originale nei paesi latini; Waiting For Tonight (1999): uno dei video più iconici degli anni ’90, e uno dei brani più ballati ancora oggi;

(1999): uno dei video più iconici degli anni ’90, e uno dei brani più ballati ancora oggi; Love don’t cost a thing (2001): JLo mise subito in chiaro le cose e i gossip sul suo conto, il suo amore non si può comprare;

(2001): JLo mise subito in chiaro le cose e i gossip sul suo conto, il suo amore non si può comprare; Jenny from the Block (2002): il brano più famoso della sua discografia, nel quale l’artista spiegava come, nonostante il successo, sia sempre rimasta la ragazza del Bronx delle origini;

(2002): il brano più famoso della sua discografia, nel quale l’artista spiegava come, nonostante il successo, sia sempre rimasta la ragazza del Bronx delle origini; Get Right (2005): un vero tormentone e la performance che più di tutte dimostra le doti da ballerina della Lopez;

(2005): un vero tormentone e la performance che più di tutte dimostra le doti da ballerina della Lopez; Que Hiciste (2007): il singolo, una power ballad molto straziante, ha anticipato il primo album disco intermante in spagnolo;

(2007): il singolo, una power ballad molto straziante, ha anticipato il primo album disco intermante in spagnolo; Hold It Don’t Drop It (2007): un brano pop funk dai richiami anni ’70 e disco, nel video del quale intravediamo il pancione della cantante, all’epoca incinta dei suoi gemelli;

(2007): un brano pop funk dai richiami anni ’70 e disco, nel video del quale intravediamo il pancione della cantante, all’epoca incinta dei suoi gemelli; On The Floor (2011): la mega hit del ritorno, che ha reso JLo l’artista con il maggior numero di visualizzazioni su YouTube;

(2011): la mega hit del ritorno, che ha reso JLo l’artista con il maggior numero di visualizzazioni su YouTube; Dance Again (2012): uscito dopo il divorzio dal terzo marito, questo brano inneggia il ritorno alla vita e alla serenità;

(2012): uscito dopo il divorzio dal terzo marito, questo brano inneggia il ritorno alla vita e alla serenità; Booty (2014): JLo inneggia al suo famoso lato b in questo travolgente pezzo con Pitbull e Iggy Azalea;

(2014): JLo inneggia al suo famoso lato b in questo travolgente pezzo con Pitbull e Iggy Azalea; Ain’t Your Mama (2016): il brano più femminista della sua carriera, e un inno all’indipendenza;

(2016): il brano più femminista della sua carriera, e un inno all’indipendenza; El anillo (2018): Jennifer ha ceduto al fascino della trap, realizzando una nuova hit con un video mastodontico ispirato alle atmosfere del Trono di Spade;

(2018): Jennifer ha ceduto al fascino della trap, realizzando una nuova hit con un video mastodontico ispirato alle atmosfere del Trono di Spade; Medicine (2019): il video è un party total white per festeggiare i 50 anni dell’artista.

Jennifer Lopez e il cinema: i film di successo

L’attrice ha spaziato tra vari generi cinematografici, dai film d’azione e drammatici, alle commedie, recitando al fianco di grandi icone del cinema. Scopriamo i film di maggior successo della sua carriera:

U turn (1997): thriller diretto da Oliver Stone che la vede al fianco di Sean Penn;

(1997): thriller diretto da Oliver Stone che la vede al fianco di Sean Penn; Anaconda (1997): classico film d’avventura anni ’90, diventato un piccolo cult nel suo genere;

(1997): classico film d’avventura anni ’90, diventato un piccolo cult nel suo genere; Selena (1997): il film del grande successo, una storia vera ed emozionante, quella della popstar Selena Quintanilla, e una interpretazione che resterà nell’immaginario collettivo di tutti;

(1997): il film del grande successo, una storia vera ed emozionante, quella della popstar Selena Quintanilla, e una interpretazione che resterà nell’immaginario collettivo di tutti; Out of sight (1998): Jennifer Lopez e George Clooney si contrappongono in questo avvincente e ironico thriller;

(1998): Jennifer Lopez e George Clooney si contrappongono in questo avvincente e ironico thriller; The cell (2000): l’unica esperienza della star nel cinema di fantascienza e a tratti horror, in un film onirico sul viaggio nella mente di un pericoloso serial killer;

(2000): l’unica esperienza della star nel cinema di fantascienza e a tratti horror, in un film onirico sul viaggio nella mente di un pericoloso serial killer; Primo o poi mi sposo (2001): una delle commedie romantiche più note della Lopez, che la vede nei panni di una wedding planner che rimanda sempre le proprie nozze, al fianco di Matthew McConaughey e Justin Chambers;

(2001): una delle commedie romantiche più note della Lopez, che la vede nei panni di una wedding planner che rimanda sempre le proprie nozze, al fianco di Matthew McConaughey e Justin Chambers; Un amore a cinque stelle (2002): ancora una commedia romantica, una sorta di fiaba su una moderna Cenerentola, una cameriera che trova il suo principe azzurro;

(2002): ancora una commedia romantica, una sorta di fiaba su una moderna Cenerentola, una cameriera che trova il suo principe azzurro; Shall we dance? (2004): JLo affianca Richard Gere e Susan Sarandon, in questa godibile commedia sul mondo della danza;

(2004): JLo affianca Richard Gere e Susan Sarandon, in questa godibile commedia sul mondo della danza; Quel mostro di suocera (2005): il film più divertente della sua carriera, che vede il personaggio della Lopez scontrarsi con la sua futura suocera, interpretata da Jane Fonda;

(2005): il film più divertente della sua carriera, che vede il personaggio della Lopez scontrarsi con la sua futura suocera, interpretata da Jane Fonda; Il vento del perdono (2005): apprezzato dramma familiare con Robert Redford, Jennifer Lopez e Morgan Freeman;

(2005): apprezzato dramma familiare con Robert Redford, Jennifer Lopez e Morgan Freeman; Piacere sono un po’ incinta (2010): godibile commedia sulla voglia di maternità e su una storia d’amore vissuta al contrario;

(2010): godibile commedia sulla voglia di maternità e su una storia d’amore vissuta al contrario; Che cosa aspettarsi quando si aspetta (2012): ancora maternità, questa volta affrontata in diverse forme, da quella classica, all’inseminazione fino all’adozione;

(2012): ancora maternità, questa volta affrontata in diverse forme, da quella classica, all’inseminazione fino all’adozione; Il ragazzo della porta accanto (2015): Jennifer Lopez è diretta da Rob Cohen in questo thriller classico;

(2015): Jennifer Lopez è diretta da Rob Cohen in questo thriller classico; Ricomincio da me (2019): una storia di rivalsa sulle seconde possibilità, nel lavoro e nella vita;

(2019): una storia di rivalsa sulle seconde possibilità, nel lavoro e nella vita; Le ragazze di Wall Street (2019): Jennifer Lopez è stata candidata a numerosi importanti premi per questa interpretazione, considerata da molti la migliore della sua carriera.

Jennifer Lopez e la moda: Versace e il jungle dress

La Lopez ha certamente attraversato fasi differenti nella sua scalata al successo. Dopo la conquista del cinema, è toccato al mondo della musica e poi a quello della moda. Potremmo affermare che il suo status di icona di stile sia iniziato il 23 febbraio 2000, quando, in occasione dei Grammy Awards, ha indossato l’ormai celebre jungle dress firmato Versace.

L’abito realizzato da Donatella Versace era in chiffon di seta lungo, decorato con un motivo tropicale di fiori e bambù, verde con tocchi di blu. Il jungle dress era completamente trasparente dalla testa ai piedi. Una profonda scollatura arrivava fino a qualche centimetro al di sotto dell’ombelico, dove era fermato da una spilla a forma di fiore, per poi riaprirsi scoprendo le gambe. Il vestito catalizzò l’attenzione dei media e dei presenti, diventando uno dei più discussi. Nelle ventiquattro ore successive una fotografia della Lopez con l’abito Versace fu scaricata 600.000 volte, diventando tra le più cliccate di sempre in rete.

Jennifer Lopez, che nel 2020 è tornata sulla passerella con Donatella Versace per celebrare il jungle dress in una nuova versione moderna, è diventata da qual momento tra le più richieste per campagne di moda, riviste patinate, sponsor di ogni prodotto beauty.

Tutto iniziato per caso, grazie a un abito che ha reso JLO un’icona della moda mondiale. Da quel momento ha indossato e posato per Gucci, Dolce&Gabbana, Armani e Dior.

La vita privata di Jennifer Lopez: matrimoni e figli

Jennifer Lopez è stata sposata tre volte. Ha detto per la prima volta sì il 22 febbraio 1997, con il cameriere cubano Ojani Noa. I due hanno divorziato solo undici mesi dopo, nel gennaio 1998. Il 29 settembre 2001 Jennifer ha sposato il ballerino Cris Judd, comparso in numerosi suoi video. Lui era molto geloso anche sul set tanto che il divorzio è arrivato meno di due anni dopo, nel giugno 2003.

Nel 2004 la Lopez si è sposata per la terza volta, con il cantante e amico di lunga data Marc Anthony. I due sembravano la coppia perfetta: affiatati, innamorati e sempre al lavoro insieme. Da questa unione sono nati i gemelli Emme e Max, che oggi hanno dodici anni.

Nel 2020 erano previste le quarte nozze dell’artista, con l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez. La coppia vive a Miami, con i rispettivi figli avuti dai matrimoni precedenti, e ha rimandato il grande giorno a causa del Coronavirus.

Ma non ci sono stati solo matrimoni nella sua vita sentimentale. Impossibile dimenticare due relazioni storiche di JLo. La prima è quella con P.Diddy, il rapper con il quale ebbe la prima storia sotto i riflettori, abbastanza difficile e tormentata. La seconda con Ben Affleck, tra il 2002 e il 2004. Anche con lui è convolata quasi a nozze e la loro relazione ha riempito le pagine di gossip per lungo tempo.

Capelli e make-up, la bellezza senza tempo di JLo

Uno dei punti di forza del beauty look di Jennifer Lopez sono sicuramente i suoi capelli. Durante le sue camaleontiche trasformazioni, che la portano cambiare sempre tonalità di capelli (dalle più scure al caldo biondo miele degli ultimi anni), ha sempre puntato sulla lucentezza della chioma. Infatti è da tempo testimonial di molti prodotti di hair care del marchio L’Oréal Paris, che usa lei stessa, come le maschere ristrutturanti.

Il suo make-up si basa sulla luminosità della pelle, esaltata con l’uso di fondotinta leggeri, polveri dorate e bronzer illuminanti. Il mascara nero enfatizza gli occhi, mentre per le labbra varia tra soluzioni più corpose e decise da red carpet al rossetto nude o al lucidalabbra trasparente.

Il segreto per una pelle sempre fresca è bere tantissima acqua, non fumare e non bere. Segue una dieta sana che l’aiuta a tenere in forma il fisico e consuma molti cibi freschi, come frutta e verdura, che porta sempre con sé.

5 curiosità su Jennifer Lopez

Scopriamo ancora cinque curiosità su Jennifer Lopez, tra vita personale e carriera: