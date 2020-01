Sneakers: marche ecosostenibili (e dove trovarle)

Sneakers sì, ma di marche ecosostenibili: le scarpe più gettonate? Sono 100% biodegradabili, hanno base vegetale completamente prive di prodotti di origine animale ed eliminano le colle tossiche che tengono insieme la maggior parte delle scarpe.

Insomma, le marche sostenibili creano prodotti innovativi che sono attenti alla moda e all’ambiente, che mettono al bando prodotti a base di petrolio, plastica, pelle e altri tessuti carichi di sostanze chimiche; modelli che, alla fine della loro vita, mostrano di essere completamente sostenibile non solo per la produzione e l’uso, ma anche per lo smaltimento delle calzature, visto che possono essere compostate alla fine del suo ciclo di vita.

Ecco alcune delle marche ecosostenibili che creano sneakers vegane, cruelty free, etiche e bellissime.