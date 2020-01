Scarpe moda Primavera-Estate 2020: quali sono le tendenze

Le tendenze della moda Primavera-Estate 2020 in fatto di scarpe? Le passerelle del prêt-à-porter, da Milano a Parigi fino a Mew York, sono un importante indizio per sapere già quali saranno i modelli, i modelli e i colori a cui proprio non sapremo resistere appena relegati i cappotti nei guardaroba invernali.

Gli stilisti vogliono strade inondate da sandali alla schiava, in cui fasce e cinturini prendono il sopravvento, accanto a stivali super chic, da indossare anche con la bella stagione. I colori più gettonati? Quelli eletti preferiti da Pantone, dal Classic blue, già dichiarato tormentone estivo, alle nuance accese e ipervitaminiche che stanno per conquistare gli armadi delle shopaholic.

Ecco 5 tendenze da tenere d’occhio prima di comprare le scarpe della primavera 2020.

1. A punta e colorate: le décolleté della moda Primavera-Estate 2020

Sono il modello Ladylike a cui non sapremo resistere: silhouette allungata, nuance vivaci da abbinare ton sur ton con il resto dell’outfit, borse comprese. Lo abbiamo visto nelle proposte super sexy di Versace, nelle declinazioni bon ton di Dolce&Gabbana e luminescenti ai piedi delle modelle di Emporio Armani.

2. I sandali alla schiava scarpe dell’Estate 2020

Pianta larga e ultraflat per i sandali più cool di stagione. A renderli originali e sempre diversi, il rincorrersi di fasce e cinturini, a salire dalla caviglia fino al ginocchio. Comode? Ai posteri l’ardua sentenza. Valentino vuole i sandali alla schiava in candido bianco, come molti dei look della sua Primavera-Estate 2020. Dior li rende intrecciati e selvaggi, rigorosamente rasoterra. Non rinuncia alla sua sensualità la donna che sceglie il modello di Versace.

3. Gli anfibi leggeri

Perfetti per affrontare la giungla urbana, come per le passeggiate all’aria aperta, gli anfibi scoprono un’anima eterea, quasi inconsistente: alti al ginocchio e in versioni argentate da Emporio Armani, traforati e preziosissimi da Dior.

4. Scarpe moda Primavera-Estate 2020: mocassini e stringate multicolor

Preppy girl, of course! Gonne corte e mocassini è un grande must anche in primavera, versioni stringate comprese, ma in declinazioni color block. I modelli di tendenza si portano con calze e calzini in vista da Fendi, in palette cromatiche abbinate all’outfit da Michael Kors, a piedi nudi e a contrasto da Louis Vuitton.

5. Tendenze scarpe 2020: gli stivali anche in primavera

Non è la prima volta che i summer boots fanno la loro apparizione sulle passerelle più blasonate. Negli anni Venti del nuovo millennio si scoprono più audaci e più aggressivi. In infinite variazioni da Celine, dove Hedi Slimane li ha pensati in suede, in versioni lucide, perfino sopra il ginocchio. Scintillanti e colorati gli overknee di Jeremy Scott, mentre Max Mara non abdica al suo allure très chic, abbinando stivali ton sur ton a tailleur con short.