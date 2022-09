Soleil Sorge replica a Patrizia Rossetti: "Se vuole fare una sfida di nuoto, ci vediamo in piscina"

A volte si sceglie di essere protagonisti, altre lo si diventa nostro malgrado. È quello che è successo a Soleil Sorge nelle ultime ore grazie a una lunga e fitta chiacchierata tra due concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip: Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta. Sorge è stata una delle colonne portanti del Gf Vip 6, grazie alla sua personalità spumeggiante ma anche alla liason con Alex Belli e Delia Duran. Quest’anno è stata chiamata, insieme a Pierpaolo Pretelli, alla conduzione del Gf Vip Party, in onda su Mediaset Infinity.

Nonostante tutto, la sua presenza continua ad aleggiare sulla casa più spiata d’Italia. Patrizia Rossetti, commentando alcuni concorrenti della passata edizione, non ha risparmiato critiche a Soleil Sorge, ritenuta una persona maleducata e priva di rispetto nei confronti degli altri. Sul banco degli imputati non solo il suo comportamento con Alex Belli ma soprattutto le critiche feroci che non ha risparmiato a Miriana Trevisan. Rossetti ha affermato che la sensibilità non deve mai mancare nei rapporti interpersonali “Io vado fuori di testa se mi manchi di rispetto. Io Soleil l’avrei presa e l’avrei affogata!”

“Se vuole fare una sfida di nuoto, ci vediamo in piscina” è stata la replica sarcastica di Soleil Sorge. L’influencer italo-americana ha dichiarato che spesso le persone amano giudicare per creare hype attorno a loro. Il problema è che spesso le parole non vengono misurate e la brutta figura mediatica è sempre dietro l’angolo! Sorge continua dicendo che ormai queste cose ha imparato a lasciarsele scivolare addosso e ad aspettare che la vendetta si consumi secondo un’antica ricetta cinese ovvero ci si siede e si aspetta l’altro sulla sponda del fiume!