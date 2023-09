Alla vigilia della parte della nuova edizione del Grande Fratello, dove lei non sarà più opinionista, Sonia Bruganelli è tornata in Tv ospite di Verissimo, a pochi mesi dall’annuncio della separazione da Paolo Bonolis, arrivato dopo diverse occasioni in cui i due avevano smentito le indiscrezioni a riguardo.

Il rapporto tra i due, però, nonostante tutto, continua a essere fortissimo e non si limita solo alla sfera professionale (i due hanno collaborato nella realizzazione di Ciao Darwin, che vedremo in onda a breve), questo non può che renderla orgogliosa: “Continuiamo a crescere i nostri figli insieme – ha raccontato – Io non ho un nuovo compagno e lui non ha una nuova compagna. Credo sia normale che continuiamo a condividere del tempo insieme. Il concetto di separazione viene considerato in una maniera eccessivamente chiusa. Nel momento in cui dichiaro che alcuni sentimenti e modalità di vita cambiano”

La decisione di rivolgersi agli avvocati non sembra avere cambiato particolarmente il rapporto tra loro, anche se lei non ha voluto soffermarsi troppo su questo: “Conosco Paolo da quando avevo 23 anni e ora ne ho 49. Questa nostra voglia di libertà e non parlo di quella sessuale, è quella di dire che non ho più piacere di vivere dei weekend romantici. Ho voglia di lavorare di più. Di viaggiare molto di più. Lui è in una fase della vita diversa dalla mia. Mi sono sentita di dirgli queste cose e non volevo tenerlo attaccato a me e lasciarlo libero di vivere il romanticismo con qualcun’altra se lo desiderava”.

Sonia Bruganelli non ha mancato di lanciare una frecciata nemmeno troppo velata a qualcuno che non si sarebbe comportato in modo del tutto corretto: “Alcuni pseudoamici hanno cercato di farlo rallegrare, uscire, portando amiche. Lui è sempre stato rispettosissimo. Pur sapendo che non ha problemi a trovare una donna. È un family man stupendo, parlo meglio ora di lui che prima. Molte persone si sono rivelate per quello che sono, pensando che potesse esserlo anche lui. Lui non lo è stato, non mi ha voltato le spalle, ma lo hanno fatto solo loro”.

Silvia Toffanin a quel punto ha fatto un’osservazione importante: “Perché lui ti ama“. A questo lei ha risposto senza esitazioni: “Anche io lo amo davvero, altrimenti non mi chiamerebbe. Lo facciamo reciprocamente perché siamo cresciuti insieme. Come padre lui è nato con me, è brutto da dire ma lo sa lui e lo sanno i suoi figli. Io sono nata come donna e lui come padre. La nostra famiglia è composta da 5 figli, non da 3, e da 2 nipoti. Mia suocera mi continua a chiamare tutte le sere”.

La 49enne non ha nascosto di avere un auspicio che vorrebbe accadesse: “Spero non voglia rifarsi una famiglia. Spero capisca che anche mentalmente non è nelle condizioni. Io non lo sono biologicamente tra poco. In questi mesi l’ho sempre avuto qui, qualsiasi cosa ho scelto mi giravo e stava sempre là. Come ci si separa da un’anima? Ci si può separare da un corpo, ma da un’anima non ci si separa mai” – ha concluso.