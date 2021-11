Tra i concorrenti di Tale e Quale Show c’è anche lei, Stefania Orlando. La conduttrice televisiva, attrice e ora anche cantante, partecipa al programma condotto da Carlo Conti e nell’ultima puntata, in onda su RaiUno il 5 novembre 2021, imita Caterina Caselli. A giudicare lei e gli altri artisti in gara ci sono i veterani Loretta Goggi e Giorgio Panariello, con una new entry, Cristiano Malgioglio al posto di Vincenzo Salemme.

Stefania Orlando è nata a Roma il 23 dicembre del 1966. E’ una conduttrice televisiva, cantautrice ed attrice. Ha debuttato nel 1993 come valletta per il quiz Mediaset Si o no? condotto da Claudio Lippi, ma ha trovato il grande successo su RaiDue nel programma della mattina I fatti vostri. Dal 1998 al 2005 è stata al timone di Il lotto alle otto.

Sempre nel 2005 si lancia nella carriera di cantante con il gruppo musicale Sex Machine Band. Il suo percorso comprende un album dal titolo Su e giù del 2009, ma anche diverse canzoni: Sotto la luna, Marimbabà, Su e giù, Crazy Dance, A Troia, Frappé, Vita bastarda, Omologazione, Favola e Prima di lunedì entrambe con Fernando Alba, Legami al Letto, Babilonia e Bandolero.

La showgirl che nella puntata di Tale e Quale del 29 ottobre ha imitato Fiorella Mannoia, ha partecipato anche all’edizione più lunga del Grande Fratello Vip, la quinta, classificandosi terza. Nel corso degli anni Stefania ha recitato in alcuni film tra cinema e tv come Fantozzi 2000 – La clonazione, la serie Don Matteo, Nuovo ordine mondiale e Il paradiso delle signore. Ha lavorato anche a teatro in Isso, esso e ‘a Malafemmena e Ragioné voi dovete ragionà.