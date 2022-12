Antonino Spinalbese è certamente tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di stringere rapporti particolarmente ravvicinati con Oriana Marzoli (recentemente tra i due c’è stato un allontanamento), oltre che con Sofia Giale De Donà e Ginevra Lamborghini, rientrata in Casa in veste di “ospite” solo per una settimana. Inevitabilmente, in più di un’occasione lui ha parlato di quanto senta la mancanza di Luna Marì, la figlia avuta a luglio 2021 da Belen Rodriguez, con cui si sono lasciati pochi mesi dopo.

Nonostante i problemi sorti tra loro, entrambi cercano di mantenere buoni rapporti ed è per questo che la showgirl ha recentemente risposto a chi l’ha criticata perché non ha ancora fatto avere una foto all’ex della figlia: il suo obiettivo principale è quello di tutelare la bimba.

La partecipazione a un reality è spesso l’occasione anche per fare conoscere lati meno noti di sé e il gieffino ne ha approfittato anche per parlare della situazione attuale con la conduttrice de Le Iene e Tu sì que vales, in modo tale da chiarire ogni dubbio: “La verità è che tra noi è tutto ok – ha detto Antonino Spinalbese mentre in giardino con Wilma Goich, Giaele De Donà e Daniele Dal Moro -. Sì, siamo in buoni rapporti io e lei. Ci sentiamo ovviamente. Anche perché abbiamo la bambina. Luna è la mia vita. Calcolate che io fuori di qui non so stare senza di lei. Al massimo sono stato 14 giorni senza vederla. Ero in una vacanza di lavoro a Ibiza. Sono tornato e non avete idea di come l’ho sbaciucchiata. Poi il giorno dopo l’ho dovuta riportare alla madre. Però non mi bastava, quindi ho chiamato la madre della bimba ‘senti posso venire a vederla ancora un po’? Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina”.

Vi raccomandiamo... Antonino Spinalbese parla ancora di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Insomma non c’è alcuna oppozione da parte di Belen se lui manifesta la volontà di trascorrere del tempo in più con Luna Marì. Come spesso capita a molti neo papà, anche per lui le priorità sono cambiate: “Avere una figlia con lei mi ha cambiato la vita. Adesso penso prima alla piccola e poi a me. Poi è cambiato tutto, esco poco, perché voglio sempre stare con lei. Già a mezzanotte vado a letto, ho cambiato anche gli orari. E non è che mi sforzo, mi viene naturale. Ormai non penso quasi nemmeno a me, nei miei pensieri c’è sempre lei, ma in tutto”.

Insomma, ogni possibile situazione sulla situazione tra i due ex sembra essere spenta sul nascere.