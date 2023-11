Stefano Tacconi è tornato a Verissimo nella puntata andata in onda domenica 26 novembre 2023 accompagnato dalla donna che ha sposato, Laura Speranza, per raccontare i progressi fatti nel percorso di riabilitazione dopo l’aneurisma che lo ha colpito a primavera 2022.

L’ex portiere ha rivelato a sorpresa di essere stato operato di nuovo: “Sono stato operato per la terza volta in tre anni ma ero tranquillo” – ha raccontato a Silvia Toffanin. Questo era infatti un intervento alla cistifellea, non collegato al problema avuto un anno fa.

La fase successiva è stata però più difficile del previsto, lo ha portato anche a soffrire di allucinazioni: “Mi arrabbiavo perché vedevo i cavalli fuori dalla finestra ma gli altri non mi credevano. Purtroppo quando viene toccato il cervello è dura – ha detto – Ricordavo avvenimenti di 40 anni fa e non quello che avevo mangiato il giorno prima”.

Stefano Tacconi ha riconosciuto quanto sia stato fondamentale il supporto della sua famiglia in questi mesi così difficili, ora è lui stesso a notare i progressi in questo cammino: “Adesso sto andando anche con una sola stampella. La riabilitazione sta facendo effetto”.

Speranza non è riuscita a evitare la commozione: “Lui è la mia roccia. Stefano diceva di vedere l’acqua che scendeva dal soffitto, serpenti che camminavano per terra e ragni in tutti i muri della stanza. Ha avuto però la forza di combattere anche questa cosa”.