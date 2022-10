Stop alla diretta del Grande Fratello. Sara Manfuso lascia il reality e viene squalificata

Dopo aver diverse volte annunciato di voler lasciare la casa del Grande Fratello Vip, ieri, 5 ottobre, Sara Manfuso, ha dato seguito al suo proposito. A scatenare la reazione della moglie dell’ex deputato Andrea Romano è stato la paura di essere fraintesa dal pubblico a causa di alcune esternazioni della stessa Sara Manfuso. Facciamo un passo indietro. Le prime accuse di falsità sono arrivate dalla fidanzata di Luca Salatino e da Sonia Bruganelli dopo che Sara Manfuso aveva fomentato l’interesse di Elenoire verso Luca Salatino.

In seguito scoppia il caso Marco Bellavia, il mental coach diventato famoso ai tempi di Bim Bum Bam ha lasciato il programma perché dopo aver manifestato la sua sofferenza psicologica e aver chiesto sostegno, è stato bullizzato dagli altri concorrenti. Sara Manfuso però afferma di avere subito violenza a 17 anni, ha costituito un associazione per il contrasto alle violenze di genere, ha tenuto convegni sul cyberbullismo, insomma ha costruito un’immagine su queste tematiche e quindi da lei ci si sarebbe aspettato un comportamento diverso.

Di fatto però ci sono riprese in cui lei ride di Marco Bellavia e della sua situazione e questo ha fatto infuriare i telespettatori, ma soprattutto non è sfuggito all’occhio critico di Sonia Bruganelli, opinionista in studio che affianca Orietta Berti e Alfonso Signorini. A questo punto Sara Manfuso ritiene per salvaguardare la sua immagine, e forse evitare ulteriori uscite fuori dal coro, di uscire dal Grande Fratello. Lo fa però in modo improvviso e di conseguenza viene stoppata la diretta del Grande Fratello Vip. Sembra che ci siano stati tentativi per convincerla a restare, ma nulla di fatto. Alla ripresa Sara Manfuso è andata via.