Superjump: cos’è? Gli effetti benefici sull’organismo

Il Superjump già dal nome, Supersalto in inglese, è tutto un programma: si tratta, infatti, di un allenamento completo da effettuare con un trampolino elastico di nuova generazione, di cui vi raccontiamo workout ed effetti benefici sull’organismo. Un allenamento “scaccia-pigrizia”, come lo definisce la sua ideatrice Jill Cooper.

La celebre trainer lo ha lanciato per la prima volta nel 2009, aggiornando continuamente da allora i programmi per dimagrire, combattere la cellulite e tonificare i muscoli divertendosi.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo efficace metodo di allenamento.

Cos’è il Superjump

Il Superjump è un’attività fitness che si svolge su un apposito trampolino modificato di Coalsport. Questo modello di tappeto elastico è progettato per migliorare la capacità di salto, ma anche l’assorbimento degli urti fino a 10 volte tanto rispetto agli altri trampolini.

Il workout si svolge completamente sul trampolino, ma questo non è limitante, tutt’altro. Gli allenamenti possibili, infatti, vanno dal total body al sollevamento, passando per i movimenti delle arti marziali, tutto a tempo di musica.

Il tappeto elastico per il SuperJump ha diversi accessori facoltativi, tra cui una barra anteriore da montare in caso di esercizi più impegnativi o di persone che si sentano inizialmente poco sicure, e la Thunderbell, un manubrio che consente diversi tipi di impugnatura.

Il programma di allenamento Superjump prevede vari moduli che si rinnovano e offrono proposte sempre più specifiche e divertenti: Superjump Original, TotalBody, Intensity, Thunderbell, HotDance, Kombatt, Junior, Core Stability.

Saltare su un trampolino in modo corretto può sembrare un “gioco da ragazzi”, ma è più complesso di quello che sembra, anche se comunque resta un allenamento divertente, originale e mai noioso. Lo schema motorio è nuovo per il sistema neuro-muscolare e per questo motivo è opportuno seguire un corso per capire come utilizzare al meglio la musica e il metodo della lezione. Generalmente è importante restare quasi sempre vicini al tappeto con i piedi, ammortizzando il movimento con spinte verso il basso con il tallone e il piede piatto.

Superjump, i benefici dell’allenamento

Saltare su un qualsiasi tappeto elastico non dà necessariamente risultati. Il “ritorno elastico” del trampolino di Coalsport è stato modificato da Jill Cooper per aumentare le prestazioni e proteggere le articolazioni e la schiena dello sportivo.

“Il tipo di attrezzatura su cui si salta, in realtà, è ancora più importante del metodo”, ha spiegato Jill, e il Superjump non può essere eseguito su qualsiasi trampolino di vecchia generazione, su un tappeto più piccolo e rigido, né su uno che è troppo largo e morbido. I benefici? Due diversi studi scientifici hanno dimostrato che il Superjump, rispetto a una vita sedentaria:

stimola fino al 191% in più di fibre muscolari;

aumenta il metabolismo del 14% circa;

aiuta ad aumentare il flusso linfatico del 1400%;

migliora i livelli di colesterolo;

abbassa i livelli di glicemia nel sangue per i diabetici;

abbassa la pressione sanguigna;

aumenta l’assorbimento di ossigeno;

fornisce risultati visibili in sole 4 settimane.

Tra gli altri risultati, in comune con le attività aerobiche, troviamo che:

riduce la cellulite;

riduce il grasso corporeo;

migliora la circolazione;

rende le gambe più leggere

migliora le prestazioni atletiche in altri sport (calcio, basket e pallavolo);

aiuta a migliorare la capacità aerobica senza stressare il cuore;

migliora la funzione tiroidea in coloro che soffrono di ipotiroidismo.